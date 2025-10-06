Italiani pet-friendly: 4 su 10 portano il proprio cane o il proprio gatto al ristorante

Sembrano lontani i tempi dei cartelli con la scritta “io non posso entrare” accanto all’immagine di un cane: oggi in Italia cresce la tendenza dei locali pet friendly, con quasi il 40% degli italiani che ha già portato il proprio cane o gatto al ristorante e una maggioranza che trova gli animali ben accetti quasi sempre. Secondo un’indagine di TheFork, una piattaforma online e app mobile leader in Europa per la prenotazione di ristoranti, condotta in occasione della Giornata Mondiale degli Animali (4 ottobre), il 75% dei proprietari dichiara che i ristoranti accolgono volentieri gli amici a quattro zampe, mentre solo l’1% ha vissuto esperienze di rifiuto totale.

Il 20% degli intervistati vorrebbe trovare menu dedicati agli animali, segno di un’attenzione crescente verso il loro benessere anche fuori casa. Tra i servizi più apprezzati nei locali pet friendly spiccano la ciotola d’acqua (77%), lo staff gentile (44%), le zone dedicate (20%) e gli snack omaggio (27%), afferma la ricerca. Per alcuni questa è una consuetudine (18%), per altri un’esperienza occasionale (21%), mentre una piccola percentuale (poco più del 10%), non lo ha mai fatto ma è curiosa di provare, conclude TheFork.

