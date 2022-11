Jefferson, Tanqueray, Zacapa e Jack Daniel’s: ecco gli spirits preferiti dagli italiani

L’ultimo report di Federvini ha evidenziato che, nel 2021, il settore liquori e spirits italiano ha raggiunto un valore di circa 4 miliardi di euro di fatturato, di cui 1,6 miliardi all’export (raddoppiato negli ultimi 5 anni) e 2,4 miliardi sul mercato interno. Ma quali sono gli spirits preferiti dagli italiani, quando si tratta di acquisti online? Hanno provato a rispondere a questa domanda Witailer, una delle più grandi agenzie di consulenza italiane per la vendita sui principali marketplace ed e-commerce, e Mr. Dee Stil, e-shop del magazine dedicato al beverage, svelando che, a livello di volumi di ricerca, la categoria più ricercata in assoluto è quella dei gin, seguono poi spumanti & Champagne, rum e whisky.

In generale, gli spirits si mostrano come una categoria stagionale, che raggiunge il picco di ricerche e di acquisti durante il periodo di novembre, dicembre e gennaio. Tuttavia, i consumatori italiani stanno mostrando sempre più interesse anche nel resto dell’anno, ad esempio nel mese di settembre. Gli italiani hanno gusti e preferenze ben definite per qualunque tipologia di spirits. Per gli amari, tra i brand che vanno per la maggiore ci sono Jefferson, Rupes, Amaro del Capo Riserva; per i gin si sul podio vanno Tanqueray, Bombay, Roku; per il rum Zacapa, Don Papa, Diplomatico; tra i Whisky Jack Daniel’s, Talisker, Macallan; mentre, tra spumanti e Champagne, gli italiani prediligono Dom Pérignon, Santero, Aviva.

Nelle ricerche degli italiani, ovviamente, ci sono differenze importanti tra un marketplace come Amazon e un pure-player verticale come “Mr. Dee Still”: se su Amazon prevalgono infatti ricerche di prodotti meno di nicchia, e che godono di grande awareness (come Baileys per i liquori o Jack Daniel’s per il Whisky), su piattaforme di settore come Mr. Dee Still sono privilegiati i prodotti storici in edizioni limitate, ma anche prodotti accattivanti in categorie emergenti (come la tequila) e che sono difficilmente reperibili su shop online più generalisti.

