Joystick, tastiera e … spuntino: abitudini, cibi e drink preferiti dagli amanti dei videogames

Sapevate che la Playstation è la console che stimola di più l’appetito? E che la maggior parte dei giocatori che utilizzano smartphone e tablet (86%) preferiscono patatine e snack salati ad altri “spuntini”? Non mancano le curiosità che si trovano in un sondaggio effettuato per comprendere al meglio quali siano le abitudini alimentari dei videogiocatori .

Tra gli snack preferiti troviamo dolci e merendine per chi si diverte con Playstation, X-Box e Pc mentre patatine e snack salati, oltre che per gli “smanettoni” di smartphone e tablet, sono lo spuntino che va per la maggiore per chi utilizza la Nintendo Switch. E le bevande? Quelle non alcoliche vincono (43%), particolarmente gettonate anche le gasate (40%) mentre le bevande calde non sfondano (20%) ma fanno comunque meglio di quelle energetiche (12%) e contenenti alcol (5%). Per stimolare l’appetito non tutti i giochi, a quanto si legge nel sondaggio, sono uguali. “Fortnite” è quello che lo sollecita di più (63%) ma è molto probabile “sgranocchiare” qualcosa anche in compagnia di “Grand Theft Auto”, “Minecraft” e “Fifa”.

La fame è la principale causa scatenante dell’appetito (43%) ma non l’unica perché ci sono anche concentrazione (29%), noia (22%), abitudine (5%). Il 57,38% degli intervistati dichiara di mangiare qualcosa durante la sessione di gioco per il 73,77%, invece, le abitudini alimentari non sono cambiate dopo il Covid. Ma quanto spendono i “gamers” per i propri spuntini? Tra i 10 ed i 20 euro a settimana.

