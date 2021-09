La bionda si colora di azzurro: Peroni omaggia la Nazionale di calcio Campione d’Europa

La “bionda per la vita”, riprendendo un celebre spot degli Anni Novanta, si tinge di azzurro. Birra Peroni ha cambiato veste per una bottiglia “special edition” dedicata esclusivamente alla Nazionale di calcio italiana Campione d’Europa. Una iniziativa che segue il progetto “Peroni Terzo Tempo” che ha voluto coinvolgere i tifosi in questa estate dove la Nazionale è tornata a farci sognare ed a far riassaporare il gusto dolce delle “Notti Magiche”. Da qui l’omaggio agli Azzurri con Peroni che ha voluto dedicare una bottiglia speciale ai campioni guidati da mister Roberto Mancini.

La “special edition” è stata consegnata da Francesca Bandelli, Direttore Marketing e Innovazione di Peroni, nelle mani dei campioni d’Europa, tecnici, giocatori e rappresentanti Figc in un evento celebrativo a Coverciano, la casa degli allenamenti delle maglie azzurre. Non è la prima volta che Peroni mette il proprio nome accanto a quello della Nazionale: anche nel 2006, dopo lo storico successo ai Mondiali che si disputarono in Germania, Peroni festeggiò il successo, atteso dal 1982, con una “limited edition”.

