“La Cena di Natale più Grande del Mondo” di “Azione contro la Fame” perché nessun piatto resti vuoto

La crisi alimentare che stiamo vivendo, a causa del cambiamento climatico, dei conflitti, delle disuguaglianze estreme nella distribuzione della ricchezza, è ormai un’emergenza globale: 828 milioni di persone sono in condizioni di insicurezza alimentare nel mondo, mentre in Italia i poveri sono ben 5,6 milioni, di cui 1,3 milioni sono bambini: quasi 1 persona su 10. A lanciare “La Cena di Natale più grande del Mondo” è “Azione contro la Fame”, impegnata da oltre 40 anni in 51 Paesi del mondo e in particolare nella lotta alla fame e alla malnutrizione infantile, con una grande gara di solidarietà che, fino al 31 dicembre, chiama a raccolta aziende e loro collaboratori per contribuire a sostenere i progetti della campagna “Non Lasciamolo Vuoto” in Italia, Libano, Sahel, India e Repubblica Democratica del Congo, “aggiungendo posti a tavola” per coloro che un pasto sicuro non ce l’hanno, donando il budget che avrebbero destinato ai regali natalizi, scegliendo tra i regali solidali dell’Organizzazione umanitaria internazionale, o organizzando team building e cooking class digitali con i celebrity chef ambasciatori del progetto, da Cesare Battisti (Ratanà) a Cristian Benvenuto (La Filanda Ristorante), da Pasquale Daniello (La Porta Restaurant) a Marc Lanteri (Castello Grinzane Cavour).

