“La cucina aiuta nelle relazioni tra gli Stati, interazioni e scambi arricchiscono il mondo”

“È un piacere incontrarvi, gli chef dei Capi di Stato aiutano nelle relazioni in maniera consistente, concreta, effettiva, e questo è un elemento che rende più solidi, anche in ambienti più accoglienti, gli incontri. In tutte le nostre città si incontrano ristoranti da tutte le parti del mondo, come scienza della cucina: è un arricchimento, per tutti, è una apertura di orizzonti che giova ai giovani ma anche agli anziani come me. Vedendovi insieme pensavo che il mondo, come sappiamo, è contrassegnato da alcune reti di interconnessione che non sono solo quelle informatiche, ma sono politiche, economiche, sportive e di vario genere. Fondamentali, tra queste reti di connessione positiva, vi sono quelle di ambito culturale, in cui rientra la scienza della cucina. Ecco la vostra interazione, quella tra le cucine di cui siete portatori, crea nel mondo uno scambio che arricchisce la capacità di apprezzare un elemento come il cibo che non è solo sopravvivenza, ma rende piacevole la vita. Grazie per quanto fate, e auguri per la vostra attività”. Ecco alcuni dei passaggi del discorso del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, che, ieri, al Quirinale, ha ricevuto una delegazione del “Club des Chefs des Chefs”, sodalizio internazionale fondato nel 1977 dal Gilles Bragard e composto dagli chef di 27 Capi di Stato, che organizza ogni anno diverse iniziative nei Paesi dei suoi componenti per approfondire la cooperazione e la condivisione nel loro campo e per portare avanti meritorie iniziative di carattere solidaristico.

Presenti il Capo del Settore Cucina del Segretariato Generale, Fabrizio Boca, e del fondatore del Club des Chefs des Chefs, Gilles Bragard, oltre agli executive chef dei Capi di Stato e di Governo di India, Finlandia, Francia, Svezia, Danimarca, Canada, Estonia, Ordine di Malta, Norvegia, Usa, Lussemburgo, Olanda, Sudafrica, Monaco, Kazakistan, Thailandia, Uk, Cina e Italia.

Un momento che ha messo ancora una volta il rilievo il ruolo, anche diplomatico, della cucina, a chiusura del meeting di fine settembre in Italia del Club, che ha fatto visita all’Ospedale Pediatrico “Bambino Gesù” di Roma, per consegnare ai piccoli pazienti prodotti dolciari preparati nelle cucine del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, e che ha organizzato una cena finalizzata alla raccolta di fondi in favore della Fondazione Francesca Rava di Milano.

