Non Solo Vino

NOVITÀ

La cucina di Enrico Bartolini e dei suoi ristoranti al centro di una enciclopedia

La nuova collana editoriale in 9 volumi è pubblicata da 24 Ore Cultura (Gruppo 24 Ore), in un Grand Tour d’Italia tra talenti e territori
24 ORE CULTURA, ENRICO BARTOLINI, Non Solo Vino
Una collana di 9 volumi dedicati ai ristoranti di Enrico Bartolini 

Valorizzare l’eccellenza gastronomica italiana, rappresentata dai nove ristoranti stellati che fanno capo allo chef Enrico Bartolini, attraverso un percorso editoriale che unisce talento, territorio e alta cucina: dopo il primo volume dedicato al ristorante tristellato al terzo piano del Mudec (Museo delle Culture) lo scorso maggio, è ora disponibile l’intera collana in 9 volumi dedicati ai ristoranti di Bartolini, pubblicata da 24 Ore Cultura (Gruppo 24 Ore).
La collana presenta le nove realtà gastronomiche del gruppo Bartolini, ognuna rappresentativa di un territorio e della sua identità: dal Mudec di Milano, unica insegna tristellata Michelin nel capoluogo lombardo e cuore creativo del gruppo, a Villa Elena, in Città Alta a Bergamo, che rivisita con gusto contemporaneo il patrimonio gastronomico del territorio; dal Glam a Venezia, dove la cucina lagunare viene reinterpretata con creatività, alla Locanda del Sant’Uffizio tra le colline del Monferrato, che declina con eleganza e modernità la grande tradizione piemontese; da La Trattoria de L’Andana a Castiglione della Pescaia, nel cuore della Maremma, che celebra la tradizione toscana tra brace e orto, a Poggio Rosso nel Chianti Classico di Borgo San Felice, dove la cucina fondata su stagionalità e filiera cortissima è una narrazione raffinata della ricca biodiversità del territorio; da Il Fuoco Sacro, in Sardegna, che celebra il territorio e le sue eccellenze tra la macchia mediterranea e il mare cristallino, a Bluh Furore, sospeso tra il cielo e il mare della divina Costiera, la cui cucina rivisita la tradizione campana per raccontare il Mediterraneo; per tornare nel cuore di Milano con Anima, nell’hotel Milano Verticale-Una Esperienze, un’oasi di gusto dal glamour internazionale che coniuga tradizione e contemporaneità. 
Ogni volume, raccontato in prima persona dai resident chef, raccoglie testimonianze dei protagonisti, ricette iconiche, approfondimenti sui territori, e contenuti visivi realizzati da diversi fotografi.

