La cucina italiana è la migliore del mondo. Lo dicono gli 800.000 “critici” di “TasteAtlas.com”

Grazie a piatti e prodotti come la pizza, i risotti, le tagliatelle al ragù, la pasta alla carbonara, i ravioli e gli gnocchi, il tiramisù, le lasagne, i grissini, il parmigiano reggiano, il pesto alla genovese, la frittata, l’amatriciana e così via, la cucina italiana tradizionale è incoronata, ancora una volta, come la migliore del mondo. Davanti a quella di Grecia e Spagna, in un podio tutto mediterraneo, e al vertice di una “Top 10” completata da Giappone, India, Messico, Turchia, Stati Uniti, Francia e Perù. Ecco il verdetto della classifica di TasteAtlas.com, portale internazionale che tra Facebook, Twitter e Instagram mette insieme più di 800.000 follower in tutto il mondo. Ed è dedicato, come si legge sullo stesso profilo Facebook, “al cibo normale. Niente alta cucina, niente grande cucina, niente posti instagrammabili ... Semplicemente piatti tradizionali e ingredienti locali. Non ci interessa quale Paese ha più ristoranti Michelin”. Il metodo con cui viene compilata è semplice: TasteAtlas ha un database di oltre 15.000 cibi, piatti tipici e bevande da tutto il mondo, che vengono votate dagli utenti, con un rating da 1 a 5 stelle. E poi viene fatta la media dei piatti riconducibili a quella cucina, riconoscendo come non validi alcuni voti come quelli “nazionalisti” (“le persone di un Paese danno voti alti ai loro piatti e bassi voti ai loro vicini. Non contiamo voti del genere”, spiegano da TasteAtlas).

E così, con un punteggio di 4,72 su 5, i sapori del Balpaese hanno la meglio, di pochissimo, su quelli della Grecia (4,69) e della penisola spagnola (4,59). Una vittoria “corale”, quella italiana, visto che si guarda alla classifica dei singoli piatti, il primo degli italiani è la pizza margherita, che si piazza “appena” alla posizione n. 11, con i più votati che sono, invece, il “kare” giapponese, una sorta di curry in stile nipponico, la “picanha”, piatto di carne tipico del Brasile, e le “ameijoas a bulhao pato”, piatto a base di vongole che arriva dal Portogallo.

