La Dieta Mediterranea? Il 92% degli italiani la conosce bene, ma molti faticano ad adottarla

La Dieta Mediterranea? Il 92% degli italiani dichiara di conoscerla bene o abbastanza, con picchi tra i giovani (46%) e nel Sud Italia (42%). Parola di un’indagine condotta da Bva Doxa per conto della Fondazione Edamus, organizzazione che promuove stili di vita sani, sostenibili e inclusivi, con un focus particolare sulla Dieta Mediterranea, considerata la migliore al mondo, e che rileva come il 93% degli italiani la ritiene salutare, l’88% la definisce facile da seguire e l’87% riconosce il valore della stagionalità.

Tuttavia, l’applicazione pratica resta limitata. Solo il 31% degli italiani ha partecipato ad attività legate alla Dieta Mediterranea, come eventi, corsi o letture. Il 51% si dichiara interessato, ma non ha mai intrapreso iniziative concrete. Tra gli ostacoli principali all’adozione quotidiana della Dieta Mediterranea c’è la percezione di un costo troppo elevato, indicata dal 31% degli italiani, percentuale che sale al 39% tra i giovani dai 18 ai 34 anni. Un altro fattore rilevante è il tempo necessario per preparare i pasti: il 13% degli intervistati lo considera un impedimento, evidenziando quanto la frenesia della vita quotidiana influenzi le scelte alimentari. Solo una minoranza ritiene difficili da reperire gli alimenti (15%) o complesse da realizzare le ricette (14%), un segno che le barriere non sono oggettive, ma legate a stili di vita e abitudini consolidate, conclude Bva Doxa.

Copyright © 2000/2025