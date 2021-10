“La dolcezza salverà il mondo”. Al via a Milano i Mondiali di arte della pasticceria

“La dolcezza salverà il mondo”. È sia il tema dell’edizione n. 2021 che un messaggio di speranza per lasciarsi prima possibile alle spalle la pandemia, quello degli oltre 70 pasticceri, provenienti dai 5 Continenti - dall’Australia al Giappone, dal Messico al Brasile, ai maestri europei francesi, svizzeri, austriaci e italiani - che si sfideranno a colpi di sculture di cioccolato e zucchero artistico e creazioni di cake design ai Campionati Mondiali di arte della Pasticceria (Milano, 22-26 ottobre), organizzati dalla Fipgc, la Federazione Internazionale Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria, ad “Host Milano”, il salone internazionale della ristorazione e dell’accoglienza professionale, a Fiera Milano.

“In questa edizione, per via dell’incertezza data dalla situazione Covid, abbiamo optato per competizioni individuali”, spiega Roberto Lestani, presidente Fipgc. Singoli maestri rappresenteranno quindi le loro Nazioni, l’Italia è rappresentata dal casertano Luigi Conte, il pugliese Maria Pastore e il giovanissimo Antonio Manfredi, 21 anni, astro nascente della pasticceria italiana.

La novità 2021 è il Campionato Mondiale “The World Trophy of Professional Tiramisù Fipgc”, una sezione in cui 24 pasticceri professionisti provenienti da tutto il mondo si sfideranno nella realizzazione di un tiramisù classico (che prevede la creazione da zero del savoiardo o in alternativa del pan di spagna, la pastorizzazione delle uova e l’utilizzo di materie prime di altissima qualità) e un tiramisù innovativo, che lascia libero sfogo alla fantasia e all’estro dei concorrenti. E l’evento prevede anche il “Contest School”, competizione rivolta alle giovani promesse della pasticceria e realizzata in collaborazione con il Ministero della Pubblica Istruzione: la gara vedrà la partecipazione di oltre 50 giovani talenti degli Istituti Alberghieri di tutta Italia.

