La Ferrari brinda al suo Gran Premio n. 1.000, con le bollicine di Ferrari

Se i risultati della spumantistica italiana degli ultimi anni sono stati decisamente brillanti, quelli dell’automobilismo tricolore fanno rimpiangere un po’ il passato. Ma sulla storia, non c’è storia. Ed è lunga e costellata di successi quella che lega le due “Ferrari” d’Italia, la rossa di Maranello e la griffe della spumantistica italiana. Che il 12 settembre brinderanno insieme, a Firenze, in Palazzo Vecchio, in un’occasione speciale: il Gran Premio n. 1.000 corso dalla scuderia fondata da Enzo Ferrari, di scena domenica 13 settembre al Mugello. Un brindisi per festeggiare uno storico traguardo all’insegna di quel Made in Italy che tutto il mondo ci invidia, legato più che mai, per l’occasione, al nome Ferrari.

