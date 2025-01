La Franciacorta, Sandro Boscaini e Meletti sul palco dei “Wine Star Awards” by “Wine Enthusiast”

Gli Stati Uniti hanno celebrato il made in Italy, ancora una volta: il palcoscenico d’eccezione è stato quello della celebrazione dei “Wine Star Awards” 2024 della celebre rivista “Wine Enthusiast”, che, ieri, al Westin St. Francis di San Francisco, in California, ha visto protagonisti Silvano Brescianini, presidente del Consorzio Franciacorta, la celebre terra delle bollicine lombarde premiata come “International Wine Region of the Year”, Sandro Boscaini, “Mr. Amarone”, alla guida di Masi Agricola, una delle cantine più importanti della Valpolicella, che ha ricevuto il “Lifetime Achievement of the Year”, e anche la storica distilleria marchigiana Silvio Meletti, premiata come “Spirit Brands of the Year”. Ennesimo riconoscimento alla qualità del wine & beverage italiano, quello della rivista americana (le cui cui firme dall’Italia sono Danielle Callegari e Jeff Porter, ndr), che è un altro tassello della creazione dell’immagine dell’Italia del vino (e non solo), che, negli Usa, ha il suo primo mercato mondiale, con un un +8,2% nei primi 10 mesi 2024 sul 2023, che si traduce in 1,59 miliardi di euro in valore (dati Istat analizzati da WineNews).

“Questo riconoscimento ci riempie di orgoglio e ci motiva a continuare sulla strada che abbiamo intrapreso, con ancora più determinazione” ha dichiarato Silvano Brescianini, presidente del Consorzio Franciacorta. “Sappiamo che il lavoro da fare è ancora lungo, ma i risultati che stiamo raggiungendo, anche a livello internazionale, ci stimolano a lavorare rispettando la terra, con l’obiettivo di consolidare la posizione della Franciacorta come punto di riferimento globale per i vini di alta qualità”.

Questo premio, spiega il Consorzio Franciacorta, sottolinea ancora una volta anche il crescente successo delle strategie di marketing e posizionamento del brand Franciacorta, con particolare riferimento al mercato statunitense. In questa area, il Consorzio ha recentemente avviato importanti collaborazioni con eventi di alto profilo, come gli “Emmy Awards” e con la Guida Michelin Usa. Opportunità che hanno contribuito significativamente a rafforzare la visibilità della Denominazione e il suo valore come simbolo di eleganza e qualità nel mondo del vino.

Copyright © 2000/2025