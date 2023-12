La miglior pizza per rapporto qualità/prezzo? É a Cagliari. A Livorno il cappuccino più economico 

La miglior pizza Margherita in Italia per rapporto qualità/prezzo? Si mangia a Cagliari. Si deve andare, invece, a Livorno per il cappuccino più economico, mentre la miglior selezione di ristoranti si trova a Monza. Ecco i risultati che emergono dallo studio di CasinoItaliani (directory di casino online), basato su dati Justeat (per pizzerie e ristoranti) e Numbeo (per i bar) - che ha indagato la situazione delle 30 città più popolose della Penisola.

La pizza cagliaritana si aggiudica, quindi, il primo premio, con un prezzo medio di 3,68 ed una valutazione media di 4,46 su 5. A seguire Reggio-Emilia, con una migliore valutazione (4,56) ma penalizzata da prezzi leggermente più alti (4,40) e, nel gradino più basso del podio, Salerno con un voto di 4,52 ed una spesa media di 4,60 euro. Rovesciando la classifica primeggia invece Firenze, con la pizza più costosa d’Italia, a 6,70 euro, probabilmente complice il florido turismo, seguita da Acilia e Prato, rispettivamente a 6,60 e 6,52.

Livorno offre il cappuccino più economico d’Italia (1,33 euro), contrapponendosi al prezzo medio di Milano: 1,92. Al secondo e terzo posto della classifica dei cappuccini meno cari del Paese ci sono Taranto, con una media di 1,35, e Perugia, con 1,40. Scendendo dal prezzo più alto troviamo prima Rimini a 1,91 euro e, sorprendentemente, Napoli a 1,88.

La ricerca ha, infine, calcolato il numero di ristoranti italiani ogni 10.000 abitanti in ciascuna città italiana, nonché la valutazione media dei ristoranti, per rivelare quali città ospitano la miglior selezione di ristoranti con valutazioni elevate nel Paese. Con un’enorme offerta di oltre 33 ristoranti ogni 10.000 persone, tutti con una valutazione media di 4,42 su 5, Monza ospita i ristoranti più apprezzati d’Italia; seconda posizione per Perugia che, nonostante il minor numero di ristoranti ogni 10.000 abitanti, pari a 2,91, ha una valutazione media di 5/5. Chiude, con il bronzo, Reggio Calabria.

