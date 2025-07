La Nazione - Siena

Concerto in Fortezza: “Musica protagonista di tutta la mia vita” … Sono passati 55 anni da quando ha firmato la prima colonna sonora. Stasera dirigerà la sua Orchestra nell’ambito del Jazz & Wine Sono trascorsi 55 anni da quando Nicola Piovani firmò la sua prima colonna sonora, per un viaggio arrivato oggi e che gli permette di collezionare grandi partiture e importanti sodalizi. Un grande viaggio, che è il filo che unisce questa sera il concerto alla Fortezza di Montalcino (ore 21,45) della Nicola Piovani Orchestra, guidata proprio dal grande compositore romano. Un calendario, Jazz & Wine, nato dalla collaborazione tra l’azienda vinicola Banfi, la famiglia Rubei dell’Alexanderplatz Jazz Club di Roma e il Comune di Montalcino. Lo spettacolo si chiama “Note a margine”. Piovani è uno dei principali esponenti di quella scuola di compositori per il cinema, anche se come musicisti-arrangiatore ha lavorato in molti alti ambiti fra cui il cantautorato, arrivata subito dopo quella dei Morricone-Trovajoli-Piccioni-Rustichelli, quelli che hanno fatto dagli anni sessanta in Italia, del binomio immagini-musica una grande professione apprezzata in tutto il mondo. “Note a margine” è una sorta di racconto autobiografico commissionato al maestro romano dal Festival di Cannes nel 2003 (col titolo “Leçon Concert”). Sulla scia di memorie e aneddoti, il maestro ripercorre alcuni grandi incontri che hanno segnato il suo percorso, da Federico Fellini, ricordato con affetto per le piccole manie e per la maestria di regista, dai Taviani a Vincenzo Cerami e Roberto Benigni, con episodi narrati con leggerezza e sincerità. Esperienze di vita tra musica, cinema, teatro che Piovani racconta accompagnandole con le note del suo pianoforte, insieme al sassofono e al contrabbasso. Raccontare in musica aiuta a capire il senso del racconto di Piovani il quale ha sottolineato: “Non ricordo un solo momento della mia vita in cui non ci sia stata la musica”. Un talento che non si è mai snaturato, offrendo un sempre riconoscibile "marchio di fabbrica", grandi musiche, ispirate, fresche, dense di richiami classici ma anche mediterranei, dove trovare le nostre radici musicali. Dai film con Marco Bellocchio, ricordiamo “Sbatti il mostro in prima pagina” al più recente, dello scorso anno, “Il treno dei bambini” di Cristina Comencini, comporre per Piovani è passione e grande aderenza alle immagini, eppure sono tutte partiture che vivono di luce propria, che mostrano un sinfonismo che ha pochi paragoni nel mondo contemporaneo. Il concerto è prodotto da Musica per Roma e viene presentato a Jazz and Wine in collaborazione con Winenews (“un messaggio di cultura, di bellezza, di armonia e di pace”, dicono Alessandro Regoli e Irene Chiari).

