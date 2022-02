La nuova avventura di Bastianich, da “MasterChef” allo smoking de “Le Iene”

Nuova avventura per Joe Bastianich, imprenditore nella ristorazione, vignaiolo in Friuli e musicista, famoso volto televisivo grazie a “Masterchef” e “ambasciatore” della cucina italiana negli Usa, che adesso veste lo smoking de “Le Iene”, la popolare trasmissione in onda su “Italia1”, come inviato speciale. Qualche tempo fa, Bastianich aveva espresso il desiderio di intraprendere un nuovo percorso, e per lui è arrivato il debutto nel giornalismo d’inchiesta, mettendo il suo stile e il suo “humour”, ormai noto al grande pubblico, al servizio de “Le Iene”, con un sevizio sulle criptovalute che ha raccontato il mondo del nuovo sistema finanziario decentralizzato, tra luci e ombre.

Nella stessa puntata, curiosamente, è andato in onda anche l’esperimento di Sebastian Gazzarrini, con il maestro Peppe Vessicchio sull’armonizzazione del vino sottoposto all’ascolto di musica. Vessicchio, che ha coinvolto quattro sommelier di primo piano, tra cui il sommelier campione del mondo Luca Gardini, sostiene che un vino esposto alla musica armonica possa cambiare sapore, odore e colore. Così, nei giorni del Festival di Sanremo si è divertito a dirigere un concerto in un’eenoteca della “città dei fiori” per sperimentare come la buona musica possa influire sulla qualità del vino, come aveva raccontato a WineNews, da Festival agrirock “Collisioni”, qualche tempo fa (qui).“Mozart è l’origine di queste scoperte, sono decine d’anni che gli studiosi delle università americane osservano i fenomeni generati dalla musica del compositore. Ho trovato in “Penny Lane”, il brano dei “The Beatles” uno dei brani giusti. Ti sembrerà di bere un vino che ha una maggiore maturazione, non ha picchi, è più morbido e sicuramente acquista in piacevolezza”.

