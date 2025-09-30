La passione per le vacanze in campagna in Italia: in 10 anni +100% di stranieri negli agriturismi

Negli ultimi 10 anni gli arrivi in agriturismo in Italia sono cresciuti del +70%, con la vacanza in campagna che si è imposta come modello di sostenibilità e riscoperta della cultura locale, contro il fenomeno dell’overtourism. Secondo un’analisi Coldiretti/Campagna Amica, diffusa, nei giorni scorsi, in occasione della “Giornata Mondiale del Turismo”, nel 2025 si stimano 5,1 milioni di arrivi nelle oltre 26.000 strutture agrituristiche italiane, con una crescita impressionante nel confronto con un decennio fa che sale addirittura al 100% se si considerano solo gli stranieri.

Il successo è legato alla crescente professionalizzazione del settore, che ha ampliato l’offerta con esperienze legate all’enogastronomia, come il fenomeno dei cuochi contadini, e nuove forme di turismo esperienziale: birraturismo, oleoturismo o turismo dei formaggi. Il 39% degli italiani ha partecipato ad attività come degustazioni, visite guidate e corsi di cucina. Cresce anche l’interesse per i cammini rurali e per i percorsi sostenibili a piedi, in bici o a cavallo.

Le aziende agrituristiche attive sono 26.129, il 41% in più del 2008: di queste 21.163 offrono alloggio (81% del totale) con 303.000 posti letto, 13.023 ristorazione per un totale di 535.000 coperti, 6.530 degustazioni (+115% dal 2008) e 12.973 attività ricreative, sportive o culturali (+25% in 15 anni). Il 31% si trova in montagna, il 53% in collina, con almeno una struttura presente nel 64% dei comuni italiani. Circa 1.000 operano in aree non turistiche e il 50% è in piccoli comuni sotto i 5.000 abitanti, contribuendo a frenare lo spopolamento e a sostenere le economie delle zone interne.

“L’agriturismo, insieme a frantoi, cantine e caseifici, sono diventati, oggi più che mai, il volto autentico di un turismo capace di unire innovazione, tradizione e rispetto per il territorio - spiega Dominga Cotarella, presidente Fondazione Campagna Amica - un modello che non si limita a offrire ospitalità, ma che racconta e valorizza la straordinaria varietà di risorse naturali, paesaggistiche e culturali presenti in ogni angolo del nostro Paese. È un turismo diffuso, che non concentra i visitatori soltanto nelle mete più conosciute, ma che li accompagna alla scoperta di luoghi meno battuti, portando ricchezza alle aree interne e creando nuove opportunità per le comunità locali”.

Copyright © 2000/2025