La presidente della Bce, Christine Lagarde: “dobbiamo far scendere il prezzo del cibo”

La proverbiale “Casalinga di Voghera”, o chiunque vada ogni giorno a fare la spesa, se ne è accorto da tempo e lo vive tutti i giorni, e lo racconta anche l’Istat, tra gli altri: “mettere insieme il pranzo con la cena”, per restare in tema di proverbi, ovvero comprare cibo, da anni costa sempre di più, con prezzi di ogni genere alimentare aumentati in maniera importante in questi anni, tra guerre, inflazione, speculazione e non solo. E ora, sulla questione, interviene anche la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, in questi giorni a Firenze per il Consiglio direttivo della Bce (con la conferenza stampa in programma il 30 ottobre), e che ha visitato, tra i diversi luoghi della città, il Mercato di Sant’Ambrogio (e pubblicando nei suoi social le immagini sulle note di “Vieni via con me” di Paolo Conte, ndr). E da dove ha lanciato un messaggio chiaro: “ho controllato i prezzi del cibo molto attentamente e sì, sono aumentati, ma molto meno rispetto a due anni fa. Ora sono ancora in aumento e sono più alti dell’inflazione media che abbiamo. Quindi abbiamo una media di circa il 2% e i prezzi dei prodotti alimentari sono un po’ più alti e dobbiamo assicurarci che continuino a scendere, perché il cibo è importante”, ha sottolineato Lagarde. Parole a cui ora dovranno seguire i fatti, capendo come e se la Bce vorrà e potrà intervenire.

