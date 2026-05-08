Menu
EN
Notizie
Italia
Mondo
Non solo Vino
Edicola
La Cantina di WineNews
Su I Vini di WineNews
Su I Quaderni di WineNews
A Tavola
WineNews TV
Video
Audio
On Wine
Letto per voi
Newsletter
La Prima di WineNews
I Vini di WineNews
I Quaderni di WineNews
Italian Weekly WineNews
E inoltre
Dicono di noi
Chi Siamo
Sondaggi
Meteo
Seguici
Facebook
Twitter
YouTube
Instagram
LinkedIn
Domenica 10 Maggio 2026 - Aggiornato alle 15:18
Italia
Mondo
Non solo Vino
Newsletter
La Cantina di WineNews
Dicono di noi
Winenews TV
La Prima di WineNews
Home
›
Newsletter
›
La Prima di WineNews
La Prima di WineNews - 4.471
08 Maggio 2026, ore 17:28
Numero:
4.471
Tiratura:
31.289 Enonauti
Periodo:
Venerdì 8 Maggio 2026
Vedi la Newsletter
In questo numero
La News
Se il vino diventa “più buono” quando si degusta ascoltando musica dal vivo
06 Maggio 2026
Primo Piano
La cooperazione del vino lotta contro l’abbandono dei vigneti, per il presidio sociale dei territori
06 Maggio 2026
SMS
Dazi Usa, ancora caos: dopo quelli “Ieepa”, i tribunali americani bocciano anche quelli “globali”
08 Maggio 2026
Focus
Fine wines, prende forza il recupero del Liv-Ex, trainato soprattutto dall’Italia e dallo Champagne
08 Maggio 2026
Cronaca
Da “Sicilia en Primeur” a Palermo a “Porto Cervo Wine & Food Festival” con i grandi vini delle isole
06 Maggio 2026
Wine & Food
Carlo Cambi: “per ridare slancio al vino è necessario difendere la cucina di qualità”
09 Aprile 2026
WineNews TV
Vino e arte, un legame sempre più stretto, che diventa motore di sviluppo per cantine e territori
17:21