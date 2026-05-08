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Vino e arte, un legame sempre più stretto, che diventa motore di sviluppo per cantine e territori

Tra progetti “site specific”, mostre, musei, mecenatismo, e cantine e vigneti che diventano gallerie d’arte diffuse, le riflessioni dei protagonisti

Da Pasqua a Zenato, da Planeta ad Antinori, ai curatori di “MetodoContemporaneo”, che ha mappato oltre 60 cantine, da Ca’ del Bosco a Ceretto, da Frescobaldi a Donnafugata, da Castello di Ama al Carapace - Tenute Lunelli, da Feudi di San Gregorio a Fontanafredda, da Lungarotti a Tenuta di Argiano, da Masciarelli a Bosca, da Villa Sandi a La Raia, da Farina Wines a Fasol Menin, e non solo, lo stato, è il caso di dirlo, “dell’arte”, di un fenomeno virtuoso e in forte crescita, che impreziosisce il vino italiano.

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