La Regina Elisabetta lancia il suo gin: arriva l’etichetta prodotta con 12 erbe da Buckingham Palace

Un gin prodotto da 12 piante, raccolte a mano nei giardini di Buckingham Palace: ecco il gin della Regina Elisabetta, prodotto in un piccolo lotto e in vendita sul sito ufficiale del merchandising della Casa Reale. In etichetta i consigli per la degustazione, direttamente ispirati ai gusti di Sua Maestà, che, a 94 anni compiuti ad aprile, ama il Dubonnet, uno short drink a base di gin e vermouth, che gradisce prima di pranzo, come amava fare la Regina Madre. Una bottiglia costa 40 sterline, circa 45 euro, e si può ordinare online (ma la consegna è prevista solo nel Regno Unito) o comprare nei punti vendita del Royal Collection Trust, che riapriranno il 23 luglio: tutti i profitti delle vendite del gin vanno al Royal Collection Trust, ente di beneficenza, per finanziare la cura e la conservazione della Royal Collection, tra le più grandi e importanti collezioni d’arte del mondo e una delle ultime grandi collezioni reali europee rimasta intatta.

