La Repubblica

Il Prosecco Doc a Natale dà il meglio ... Natale. Tempo di gioia. Anche il più incallito dei Grinch, infatti, non può negare che è il momento dell’anno in cui più di ogni altro ci concediamo di rilassarci, di stare insieme alle persone che amiamo, ai parenti e agli amici. Quella frazione di tempo infinito in cui lo spirito delle feste ci viene incontro. Almeno per il tempo di un brindisi, che sia partecipato o regalato. L’importante è che abbia il colore e il brio delle bolle. Come il Prosecco, da anni ormai leader delle tavole festive, non solo in Italia, amato come regalo e non solo. Limitare il Prosecco semplicemente al brindisi in solitaria sarebbe quasi un peccato, data la versatilità in abbinamento e la possibilità di renderlo protagonista di cocktail che più festivi non si può. Metterlo al centro di un intero menu è sicuramente la scelta più à la page, in linea con le tendenze d’oltralpe e anche decisamente instagrammabile (basterà inquadrare il bicchiere e le bollicine faranno il resto). Se volete seguire il nostro suggerimento, niente paura: le ricette sono tutte disponibili sul sito del Consorzio Prosecco Doc. Una volta deciso, non vi resta che iniziare con un “carpaccio di orata con granita di Prosecco Doc Rosé e Melograno”. Decisamente elegante sia come antipasto che come finger food per un super aperitivo pre natalizio. Il Prosecco in questo caso potrà, ovviamente, servire anche da ulteriore accompagnamento al calice, per chi dovesse finire la granita troppo presto. A seguire, un primo d’eccezione: Risotto al Prosecco Doc Rosé con gamberi rossi e melograno. Il vino, in questo caso regala al piatto, in quanto ingrediente, un tocco di acidità che resta in sottofondo grazie all’evaporazione dell’alcol e la freschezza necessaria a sostenere il gambero, grande protagonista del piatto. Per concludere il pasto e fare felici i più golosi, non potete che scegliere una Torta Savarin al Prosecco Doc Brut, utilizzato sia come ingrediente (per la bagna e per lo zabaione) che come calice di accompagnamento. In assoluto l’accoppiata più divertente ed elegante che potrete portare a tavola per far i vostri ospiti.

