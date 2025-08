La ristorazione come opportunità di impresa: un futuro da costruire a scuola

In un momento storico in cui il mondo della ristorazione richiede sempre più competenze, visione imprenditoriale e capacità di adattamento, emerge un’iniziativa che punta a formare le nuove generazioni con strumenti concreti e approcci innovativi, ovvero “Educare all’imprenditorialità - La ristorazione come opportunità d’impresa”. Si tratta di un percorso formativo gratuito, che si svolge sia online sia in presenza, promosso da Fipe-Confcommercio (Federazione Italiana Pubblici Esercizi), l’associazione leader nel settore della ristorazione, dell’intrattenimento e del turismo, e da Edulia dal Sapere Treccani, polo edutech dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana, che fornisce contenuti e strumenti per l’educazione, l’ispirazione e l’orientamento dei giovani, pensato per avvicinare ragazze e ragazzi delle scuole superiori al cuore pulsante dell’impresa ristorativa, tra creatività, sostenibilità e cultura del lavoro. Il corso prenderà ufficialmente il via a ottobre per l’anno scolastico 2025/2026, e le preiscrizioni sono già aperte.

Dopo una prima edizione pilota che ha coinvolto oltre 600 studenti e si è conclusa con un hackathon finale a Roma, un meeting di esperti, informatici e non solo, il programma si conferma un’iniziativa unica nel panorama nazionale, valida anche per i Pcto e la formazione docenti, grazie alla certificazione del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Attraverso webinar, testimonianze di esperti, moduli on demand e attività laboratoriali, ragazze e ragazzi verranno accompagnati nello sviluppo di progetti imprenditoriali originali e sostenibili, come dimostrato dal team vincitore dell’Istituto Pellegrino Artusi di Roma con “Radici”, idea centrata sul riutilizzo creativo del pane.

