La ristorazione è la “regina” dei pagamenti digitali effettuati in Italia

Ormai pagare con il Pos sta diventando un’abitudine sempre più concreta per tante persone che, per completare un acquisto, preferiscono il metodo elettronico rispetto alle banconote. E questo trend viene “alimentato”, in particolar modo, da chi effettua spese legate al mondo food, che sia una cena al ristorante oppure la classica spesa al supermercato, l’aperitivo al bar o la pagnotta al forno vicino casa. Secondo l’analisi sulle principali categorie di transazione in Italia, da gennaio a giugno 2025, condotta da myPos, fintech innovativa impegnata nel supporto delle Pmi in tutta Europa, la categoria “Eating Places and Restaurants” si posiziona, infatti, al vertice in Italia con quasi 4,8 milioni di transazioni, il numero più alto. Subito dopo, con 4,6 milioni di transazioni, ci sono bar, lounge e discoteche: luoghi simbolo della socialità italiana, dove la velocità e la semplicità del pagamento assumono una certa rilevanza.

Al terzo posto di questa speciale classifica, con 3,8 milioni di operazioni commerciali in Italia, si collocano i cosiddetti “Convenience Stores and Specialty Markets” con il mondo dei fast food e dei supermercati che fanno capolino subito fuori dal podio attestandosi entrambi attorno a 2,3 milioni di transazioni, a conferma di una domanda crescente di praticità e immediatezza anche nei pagamenti quotidiani. Ma nella top 10 figurano anche le panetterie con 1,3 milioni di operazioni commerciali.

“Il mercato italiano - ha dichiarato Alessandro Bocca, Country Manager myPos Italy - si conferma estremamente vivace e diversificato, mostrando una forte propensione verso la digitalizzazione dei pagamenti nei settori chiave come ristorazione, intrattenimento, retail e servizi”.

