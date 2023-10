La “Wine Communicator of The Year” 2024 by Vinitaly? E’ la Master of Wine Anne Krebiehl

Arriva dalla Germania la nuova “Wine Communicator of The Year”: è la Master of Wine Wine Anne Krebiehl, premiata a Londra nell’International Wine & Spirit Competition (Iwsc), con il suo nome che ha prevalso su una shortlist di altre candidature importanti come quelle di Amanda Barnes, Agustina de Alba, Essi Avellan (Master of Wine), Tom Surgey. Anne Krebiehl si aggiunge all’elenco dei Master of Wine già premiati in passato, come Sarah Heller e Jancis Robinson.

Vinitaly, che sponsorizza il premio fin dalla sua creazione nel 1996, ha così un nuovo “Wine Communicator of The Year”, con Anne Krebiehl che è stata scelta, come hanno affermato i giudici dell’Iwsc (International Wine & Spirit Competition), per essere una “comunicatrice incredibilmente talentuosa e appassionata, Anne ha lavorato duramente per sostenere i vini della sua nativa Germania, così come dell’Austria e dell’Alsazia, ispirando molte persone lungo il percorso. È una narratrice naturale, c’è un tipo di gioia sensuale che emerge nelle sue comunicazioni”.

Anne Krebiehl è editor per Vinous Media Us (Antonio Galloni) per Germania, Austria ed Alsazia, oltre che freelance, dal 2009, con all’attivo varie pubblicazioni e contributi per riviste come The World of Fine Wine, Decanter, The Drinks Business e The Buyer.net. Anne Krebiehl è stata scelta tra candidature provenienti da oltre 90 Paesi e parteciperà, naturalmente, a Vinitaly 2024.

Copyright © 2000/2023