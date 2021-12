La Master of Wine Sarah Heller nuovo “Wine Communicator of The Year” by Vinitaly

Dopo Elaine Chukan Brown, Madeline Puckette, Tom Cannavan, Joe Fattorini, Joe Wadsack, Tyson Stelzer, Jane Parkinson e Jancis Robinson, Vinitaly ha un nuovo “Wine Communicator of The Year”: la Master of Wine Sarah Heller, scelta per la sua figura internazionale e la capacità di accorciare le distanze tra i mercati asiatici e occidentali, spuntandola tra altri dieci candidati.

Esperta di vino, visual artist e la più giovane Master of Wine dell’area del Pacifico Occidentale, Sarah Heller, di base ad Hong Kong, è wine editor di “Asia Tatler”, columnist di “Club Oenologique”, volto della serie televisiva “Wine Masters” e, dal 2018, collabora con la Vinitaly International Academy.

I suoi video-corsi sul vino hanno raggiunto quasi 8 milioni di studenti, mentre le sue “Visual tasting notes”, che evocano esperienze di degustazione di alcuni dei vini più emozionanti al mondo, sono delle vere e proprie opere d’arte comparse su numerose riviste tra Asia, America ed Europa. Il premio, assegnato dall’International Wine & Spirit Competition, concorso fondato nel 1969 dall’enologo tedesco/britannico Anton Massel, verrà consegnato a Verona, a Vinitaly n. 54, in agenda dal 10 al 13 aprile 2022.

