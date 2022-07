Labrenta, punto di riferimento nelle chiusure di alta gamma, alla multinazionale Guala Closures

Labrenta, fondata nel 1971 da Enzo Tagliapietra a Breganze (Vicenza) come produttrice di sughero naturale per il mercato vinicolo italiano, e diventato oggi un punto di riferimento nella produzione di chiusure di alta gamma personalizzabili per liquori, vino, olio, aceto e birra, che chiuderà il 2022 con oltre 30 milioni di euro di fatturato, passa a Guala Closures, gruppo multinazionale leader nel settore delle chiusure per bottiglie di liquori, vino, acqua minerale e olio d’oliva.

Gli attuali azionisti di Labrenta (Gianni e Amerigo Tagliapietra) reinvestiranno in Guala Closures e assumeranno incarichi manageriali nella gestione del segmento delle chiusure luxury, di cui Labrenta - che ha prodotto e venduto chiusure a 800 clienti in 70 Paesi, e ha stabilimenti in Italia, Brasile e Messico oltre ad una presenza commerciale negli Stati Uniti - è un punto di riferimento.

Ad aprile, Labrenta aveva acquisito Anacorks, azienda portoghese specializzata nella produzione di tappi in sughero naturale per distillati, e grazie alla costante attività di ricerca e sviluppo e a una crescente attenzione al tema della sostenibilità, ha lanciato sul mercato linee di prodotti che combinano materiali naturali e sintetici. Innovazione e attenzione alla sostenibilità sono anche tra i pilastri dell’attività di Guala Closures, Gruppo che conta attualmente oltre 4.850 dipendenti, opera in 5 Continenti attraverso 30 stabilimenti produttivi e, al 31 marzo 2022, ha realizzato un fatturato riferito agli ultimi dodici mesi di 710 milioni di euro. L’acquisizione di Labrenta consentirà di realizzare importanti sinergie a livello industriale e commerciale grazie alla gamma completa di prodotti in un settore come quello del luxury in forte crescita.

“Labrenta è un’ottima realtà aziendale, innovativa, con un forte radicamento sul territorio, un know-how importante, un team strutturato e un management con una visione strategica di lungo periodo”, commenta Gabriele Del Torchio, presidente e amministratore delegato di Guala Closures. “L’acquisizione di Labrenta rappresenta per il nostro Gruppo un’importante opportunità che contribuirà al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel nostro piano strategico e al rafforzamento della già rilevante presenza nel segmento luxury. Le esperienze imprenditoriali di Gianni ed Amerigo Tagliapietra saranno fondamentali per aiutarci in questa nuova fase di sviluppo. L’attuale stabilimento di Breganze diventerà un importante centro di ricerca, sviluppo e produzione di chiusure luxury per il nostro Gruppo”.

“Labrenta ed il suo team per me ed Amerigo sono come una grande famiglia, cresciuta con noi anno dopo anno tra sfide e soddisfazioni e desideriamo che, anche in futuro, cresca forte e riesca a realizzare tutte le sue aspirazioni”, aggiunge Gianni Tagliapietra, Ceo Labrenta. “L’amore per il design e la tecnologia, la qualità produttiva, la sostenibilità e il team sono tra i valori portanti di Labrenta. Negli ultimi anni ci siamo resi conto di come il mondo stesse cambiando a una velocità formidabile, richiedendo altrettanta rapidità di azione e reazione da parte di noi imprenditori. Abbiamo trovato in Guala Closures un gruppo che condivide i nostri valori ed un leader mondiale che ci permetterà di continuare a crescere, valorizzando ulteriormente il business di Labrenta e ponendo le basi per uno sviluppo strutturato, veloce e capillare”.

Copyright © 2000/2022