L’apertura serale a cena vale l’80% del fatturato di ristoranti, pizzerie ed agriturismi italiani

La possibilità di apertura serale a cena vale l’80% del fatturato di ristoranti, pizzerie ed agriturismi duramente provati dalle chiusure forzate che travolgono a valanga interi settori dell’agroalimentare made in Italy con 1,1 milioni di tonnellate di vino e cibi invenduti. Emerge dall’analisi Coldiretti sull’ipotesi di riaperture dei servizi di ristorazione delle Regioni che prevedono anche la distanza di 2 metri tra i tavoli al chiuso e di 1 metro all’aperto.

La riapertura delle attività di ristorazione a pranzo e a cena sfruttando gli spazi all’aperto salva moltissime realtà del settore tra le quali anche i 24.000 agriturismi italiani che possono contare su ampie aree all’esterno. Una misura attesa dopo che le chiusure a singhiozzo dall’inizio della pandemia hanno tagliato i redditi degli operatori.

Nell’attività di ristorazione sono coinvolti 360.000 tra bar, mense, ristoranti e agriturismi nella Penisola, ma le difficoltà si trasferiscono a cascata sulle 70.000 industrie alimentari e 740.000 aziende agricole lungo la filiera impegnate a garantire le forniture per un totale di 3,6 milioni di posti di lavoro. Si tratta di difendere la prima ricchezza del Paese con la filiera agroalimentare nazionale che, conclude Coldiretti, vale 538 miliardi pari al 25% del Pil nazionale, ma è anche una realtà da primato per qualità, sicurezza e varietà a livello internazionale.

