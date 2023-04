L’appetito vien leggendo ... un romanzo “giallo”. E un calice di vino è il compagno perfetto

Può esserci un fil rouge tra cucina e letteratura? Sicuramente sì, perché il riferimento al cibo trova una lunga tradizione nelle pagine dei libri. E poi anche i lettori, proprio come gli appassionati di sport che guardano una partita in tv, hanno i propri riti. Così si scopre, grazie a Deliveroo, che il “giallo” è il genere letterario capace, più di altri, di stimolare l’appetito. E che la pizza è il cibo perfetto da condividere con l’autore o l’autrice del cuore. La nota piattaforma dell’online delivery, per la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore, di scena il 23 aprile, ha indagato, attraverso un sondaggio realizzato sul proprio profilo Instagram, sul rapporto tra la passione e il cibo per i libri.

Per ben il 37% degli utenti social di Deliveroo il romanzo giallo è il genere letterario che stimola di più l’appetito, seguono al 30% il romanzo fantasy e la passione di un romanzo d’amore al 23%. L’indagine social rivela anche che sono le patatine (37%) e un bicchiere di vino o una birra (34%) i cibi preferiti per accompagnare la lettura di un buon libro. Mentre i lettori che sognano di condividere una cena con il proprio autore o autrice preferita indicano la pizza come il piatto must, (55%), con il 21% che preferirebbe la convivialità di un cibo da trattoria e il 19% che condividerebbe l’eleganza di una cena gourmet.

E che il “giallo” abbia un feeling speciale con il cibo viene confermato anche da Petunia Ollister, autrice e book influencer, intervistata da Deliveroo: “in tutti questi anni di letture mi sono fatta l’idea che il giallo sia il genere nel quale si mangia e si cucina di più in assoluto. I grandi investigatori, soprattutto dell’area mediterranea, sono quasi sempre dei raffinati palati e spesso anche dei grandi talenti ai fornelli”.

