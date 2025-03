Le 20 migliori capitali del cibo nel mondo: la classica della rivista inglese “Time Out”

Dalle bancarelle di cibo di strada ai neo-bistrot, dai ristoranti a base vegetale a nuovi ed eleganti cocktail bar, dai giovani chef che sperimentano sapori internazionali alle pizzerie tradizionali: la nota rivista inglese “Time Out” ha stilato la classifica delle 20 migliori capitali del cibo nel mondo. Al primo posto si è piazzata New Orleans (Stati Uniti), seguita da Bangkok (Thailandia) e Medellìn (Colombia). Al quarto posto c’è Cape Town (Sudafrica), al n . 5 Madrid (Spagna) e al n. 6 Città del Messico (Messico). E ancora Lagos (Nigeria) al n. 7 e Shangai (Cina) al n. 8, seguite da Parigi (Francia) al n. 9 e Jakarta al n. 10. Unica italiana del ranking è Napoli, che però si piazza solo in posizione n. 19, un risultato a dir poco deludente per il Belpaese, soprattutto considerato che nostra cucina è candidata a Patrimonio dell’Umanità Unesco. Per stilare la classifica è stato chiesto alla gente del posto di valutare la scena gastronomica della città in base a 18 criteri diversi, tra cui qualità, convenienza e altre caratteristiche, da “adatta alle famiglie” a “sperimentale”.

Ogni città è stata classificata in base a valutazioni di qualità e convenienza, insieme al punteggio di una giuria di esperti di cibo di “Time Out” (editori, critici gastronomici e chef), a cui è stato chiesto di condividere le loro opinioni sulle città più entusiasmanti per il cibo in questo momento. New Orleans, che ha conquistato il primo posto, ha sempre avuto una ricca storia culinaria, con influenze che spaziano dalla cucina francese, spagnola, vietnamita, africana e molto altro. Si possono provare piatti tradizionali come gamberi alla creola, jambalaya, fagioli rossi e riso in vari locali della città, oppure scoprire nuovi ristoranti pluripremiati che combinano i sapori della Louisiana con quelli senegalesi, messicani e indiani. Bangkok, che si è piazzata al n. 2 del ranking, offre sia cucina raffinata, sia delizioso street food a prezzi stracciati. Le strade della Città Vecchia e di Chinatown sono le preferite, e la migliore ciotola di noodles è quella che si può gustare alle 2 di notte. Al n. 3 della classifica troviamo Medellìn, in Colombia: da non perdere il mercato vecchio stile La Placita de Flórez per assaggiare la polpa cremosa di chirimoya fresca, la gulupa dolce-agrumata e le bacche di uchuva. In generale Medellín mette in mostra i suoi ristoranti con festival gastronomici, con ricette locali, piatti internazionali e fusion. Ecco poi Città del Capo (n. 4), premiata per la sua diversità culturale. Bree Street, ribattezzata “Gourmet Boulevard”, è la via dei ristoranti della città che rivaleggia con Londra per quantità e qualità di fish and chips. A guidare i piatti tipici è il gatsby, un panino ripieno di patatine fritte, insalata e condimenti. La prima città europea in classifica è Madrid, al n. 5: simbolo della capitale spagnola sono le tapas, ma in città è possibile trovare i migliori ristoranti vegani o location uniche come gli storici tablao del flamenco. In posizione n. 6 c’è Città del Messico: la cucina del Paese centroamericano si è imposta a livello globale soprattutto per tortillas e tacos piccanti, ma la capitale accoglie un ventaglio di cucine internazionali: coreana, italiana e tailandese in testa. Al n. 7 c’è Lagos, principale città della Nigeria, che offre un mix di sapori frutto dell’influenza afro-brasiliana. La scena gastronomica di Lagos riflette la sua variegata tradizione in piatti quali il suya affumicato o l’ofe nsala, una zuppa bianca speziata fatta con pesce gatto. Shangai, in posizione n. 8, riesce a calamitare cibi e cucine regionali dalle più parti remote del Paese, come gli spiedini speziati dello Xinjiang, i piatti tropicali dello Yunnan o i tradizionali ravioli di zuppa fritti in padella.

Focus - La classifica delle 20 capitali del cibo nel mondo per “Time Out”

1) New Orleans (Stati Uniti)

2) Bangkok (Thailandia)

3) Medellín (Colombia)

4) Cape Town (Sudafrica)

5) Madrid (Spagna)

6) Città del Messico (Messico)

7) Lagos (Nigeria)

8) Shangai (Cina)

9) Parigi (Francia)

10) Jakarta (Indonesia)

11) Marrakesh (Marocco)

12) Lima (Perù)

13) Riyadh (Arabia Saudita)

14) Mumbai (India)

15) Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti)

16) Cairo (Egitto)

17) Porto (Portogallo)

18) Montreal (Canada)

19) Napoli (Italia)

20) San Josè (Costa Rica)

