Le cantine aprono le porte per far vivere in prima persona il fascino e la magia della vendemmia

Vivere in prima persona il fascino e la magia della vendemmia, momento clou dell’annata vitivinicola nei territori del vino italiano, dove, mentre la raccolta delle uve entra nel vivo, i produttori accolgono appassionati e curiosi con tutta la famiglia per essere “vignaioli per un giorno”. Una tradizione che ricorda le feste della vendemmia di una volta, e che si rinnova grazie alle “Cantine Aperte in Vendemmia” del Movimento Turismo del Vino, a settembre ed ottobre. Perché conoscere la “materia prima” è il modo migliore per comprendere il vino che si degusta nel calice e il suo legame profondo con la storia e la cultura del Belpase, incentivando anche un consumo responsabile.

Un’occasione che è una vera e propria “wine experience” immersiva nei territori più interessanti dell’enologia nazionale, ma anche per condividere un buon calice di vino direttamente con i produttori e in cantina. Per immergersi in uno dei momenti più affascinanti e attesi, respirare l’aria fresca settembrina con i profumi della campagna in autunno, lasciarsi incantare dai colori dei filari ed essere partecipi del fascino che emana ogni volta la vendemmia, dallo staccare un grappolo dalla vite a seguirne il percorso in cantina dove già si fa sentire l’inebriante aroma del mosto che inizia a fermentare, in Piemonte e in Lombardia le cantine aprono le porte tra degustazioni, passeggiate, caccia al tesoro tra i vigneti ed attività all’aria aperta per il divertimento di grandi e piccoli, da vivere insieme. In Toscana, le cantine organizzano degustazioni, incontri con i produttori, pic-nic, passeggiate in vigna e molte altre attività, come la pigiatura dell’uva con i piedi, la scelta dell’uva e l’assaggio del mosto, e la vendemmia didattica per i bambini che riceveranno anche un “Diploma di Vignaiolo per un Giorno”, sullo sfondo dei paesaggi-icona della Regione, a partire dalla costa dove le uve bianche sono le prime ad essere vendemmiate. In Umbria si va dalle passeggiate, pic-nic e cene in vigna, alla scoperta dei sapori locali, tra momenti di relax e divertimento, assicurato anche per i più piccoli. Le cantine del Movimento Turismo del Vino Puglia aspettano gli enoturisti nei paesaggi più belli della Regione, tra momenti di condivisione e apprendimento, escursioni sul territorio e incontri con i produttori per scoprire tutti i segreti legati alla produzione del vino.

E da qui alla fine dell’anno, le oltre 800 cantine del Movimento Turismo del Vino, incontreranno i wine lovers anche con “Cantine Aperte a San Martino” (4-12 novembre) e “Cantine Aperte a Natale”, come ormai da tradizione.

Copyright © 2000/2023