Le esportazioni italiane di cibi e bevande superano, nel 2021, il traguardo dei 50 miliardi di euro, raggiungendo, come raccontano i dati Istat elaborati da Ismea, un valore di 52 miliardi di euro (+11% sul 2020). Per l’export nazionale complessivo il rimbalzo risulta ancora maggiore (+18,2%), dopo la forte battuta d’arresto subita nel 2020. A concorrere al risultato sono soprattutto le esportazioni dell’industria alimentare (+11,6%), ma il segno positivo riguarda anche la componente agricola (+8,8%).

Contestualmente, nel 2021, le importazioni agroalimentari registrano una crescita di quasi il 12% sul 2020, raggiungendo un valore di oltre 48 miliardi. Per effetto di queste dinamiche, la bilancia commerciale del settore si conferma, oltre che in attivo, in ulteriore miglioramento nel 2021, con un saldo positivo di 3,47 miliardi di euro (+2,6%).

Tra i settori più performanti, il vino, lanciato verso i 7 miliardi di euro e oltre di esportazioni, già sopra quota 6,5 miliardi di euro nei primi 11 mesi del 2021, come emerso dall’aggiornamento Istat analizzato da WineNews (qui).

