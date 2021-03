Le migliori colombe dolci d’Italia? Quelle dei pasticcieri Renato Talotti e Salvatore Albanesi

Non è ancor un oggetto di culto come il panettone artigianale, ma anche la colomba, dolce tipico della Pasqua, è ricco di storia, con leggende sulle sue origini che arrivano all’epoca longobarda, e di significati simbolici. E, nei tempi moderni, non può mancare un Concorso per eleggerne le migliori espressioni. Come quello per la “miglior Colomba Italiana”, firmato dalla Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria e Cioccolateria (Fipgc), che, nelle finali, a Villa Campolieto, a Ercolano, ha decretato quella di Renato Talotti, dal Friuli Venezia Giulia, la migliore “Colomba Classica”, e quella di Salvatore Albanesi dal Lazio, la migliore “Colomba Innovativa”.

Per eleggerle, la giuria composta dai Campioni del Mondo Pastry Chef Roberto Lestani, Matteo Cutolo, Enrico Casarano, Francesco Lastra, Maurizio Santilli, Domenico Lopatriello e Gianluca Cecere, ha tenuto conto di parametri come la qualità degli ingredienti, il taglio, il profumo e l’alveolatura del prodotto.

