“Le noci per la ricerca”: Fondazione Veronesi per la ricerca sui tumori che colpiscono le donne

Tornano “Le noci per la ricerca”, il progetto di Fondazione Umberto Veronesi, per sostenere il lavoro di medici e ricercatori che hanno deciso di dedicare la propria vita allo studio e alla cura dei tumori che colpiscono le donne, ossia tumore al seno, all’utero e all’ovaio. Per tutto ottobre - dedicato alla prevenzione del tumore al seno - scegliendo “Le noci per la ricerca” nei punti vendita delle principali insegne della distribuzione organizzata, per ogni confezione acquistata 50 centesimi andranno a sostenere il lavoro di medici e ricercatori, selezionati da Fondazione Umberto Veronesi e impegnati nel campo dell’oncologia femminile, nei centri di eccellenza di tutta Italia. Dal 2016 ad oggi, grazie all’ormai consolidato rapporto tra l’azienda Life e Fondazione Umberto Veronesi, il progetto ha permesso di raccogliere quasi 400.000 euro, interamente devoluti alla ricerca scientifica, consentendo così di finanziare anche il lavoro di undici ricercatori e ricercatrici.

