Le richieste dell’agricoltura alla Commissione Europea per il futuro del settore

Lavorare insieme per un futuro sostenibile, resiliente e competitivo, progredire verso sistemi agroalimentari sostenibili, promuovere la resilienza trasformativa, costruire un settore attraente e diversificato, migliorare l’accesso alla conoscenza e all’innovazione, sottolineando le opportunità offerte dalla digitalizzazione. Sono i cinque punti per “Una prospettiva condivisa per l’agricoltura e l’alimentazione in Europa”, la relazione finale sul dialogo strategico sul futuro dell’agricoltura dell’Ue, consegnata dal presidente del gruppo di lavoro di 29 membri, Peter Strohschneider, alla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Un documento che include una valutazione delle sfide e delle opportunità, ma anche una serie di raccomandazioni. Suggerimenti che guideranno il lavoro della Commissione Europea nella definizione della sua visione per l’agricoltura e l’alimentazione, che sarà presentata nei primi 100 giorni del secondo mandato della presidente von der Leyen.

“Il risultato odierno - si legge in una nota pubblicata nel sito della Commissione Europea - dimostra che è possibile costruire un consenso tra i principali interessi di tutta la filiera agroalimentare, anche in tempi di polarizzazione intorno al dibattito pubblico sulle questioni agroalimentari” e quindi che “la Commissione valuterà pertanto attentamente le raccomandazioni della relazione di istituire una nuova piattaforma che riunisca attori di tutto il settore agroalimentare, della società civile e del mondo scientifico per continuare a riflettere sulle strategie volte a rendere i sistemi agroalimentari più sostenibili e resilienti”. Il dialogo strategico sul futuro dell’agricoltura dell’Ue ha riunito 29 membri dei settori agroalimentari europei, della società civile, delle comunità rurali e del mondo accademico al fine di ottenere una visione comune per il futuro dei sistemi agricoli e alimentari dell’Unione Europea. Una prospettiva condivisa che vede al centro 14 raccomandazioni, presenti nella relazione di 110 pagine, e dove si fa riferimento anche a fornire un “sostegno mirato agli agricoltori che ne hanno bisogno” oltre a creare un Fondo temporaneo e complementare alla Pac che acceleri la transizione verso la sostenibilità del settore agroalimentare europeo.

“Vogliamo tutti un settore alimentare e agricolo prospero in tutto il nostro continente, che premia i nostri agricoltori, i nostri cittadini e il nostro prezioso patrimonio naturale - ha detto Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea -. Con la presente relazione abbiamo una base molto solida per lo sviluppo di una nuova visione per l’alimentazione e l’agricoltura in Europa. Nel procedere dobbiamo mantenere il buon spirito, l’energia e le relazioni create durante il dialogo strategico”.

