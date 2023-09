Le stelle Michelin della Sicilia unite per la solidarietà: il 16 ottobre cena di gala a Taormina 

Un menu speciale, dedicato all’autunno, studiato e preparato da sette chef stellati in arrivo da tutta la Sicilia: il 16 ottobre, nell’elegante e raffinata cornice del San Domenico Palace di Taormina, un Hotel Four Seasons, andrà in scena una cena di gala, il cui ricavato verrà devoluto al Banco Alimentare della Sicilia, per la Giornata Internazionale dell’Alimentazione.

I protagonisti saranno lo chef Massimo Mantarro del San Domenico, insieme a Vincenzo Abagnale, Executive pastry chef del Ristorante Principe Cerami (1 stella Michelin), Giuseppe Amato, World Best Pastry Chef 2021 Les Grandes Tables du Monde, Pietro D’Agostino del Ristorante La Capinera (1 stella Michelin) di Taormina, Nino Ferreri del Ristorante Limu (1 stella Michelin) a Bagheria, Giuseppe Raciti del Ristorante Zash (1 stella Michelin) a Riposto e Giovanni Santoro del Ristorante Shalai (1 stella Michelin) a Linguaglossa, che uniranno il loro talento in nome della solidarietà e in favore del Banco Alimentare, ente del terzo settore che distribuisce gratuitamente cibo a 438 strutture caritative della Sicilia che si occupano di sostenere le persone in difficoltà.

Il menu del Gran Galà d’Autunno prevede cinque portate: dal “Gambero tonic” al “Coniglio nel bosco - spuma di patata affumicata al rosmarino, ragù di coniglio alla cacciatora, erbe spontanee e polveri d’autunno”, dal “Tortello di pasta all’uovo, radici, tuberi, funghi e tartufo” al “Manzo brasato e glassato con fondo di cottura, genovese di cipolla bianca e caponatina cotta al barbecue” per finire con il dessert “Come un cappuccino alle castagne e tartufo bianco”. Il prezzo è di 120 euro a persona.

