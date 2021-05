“L’eccezionale di ogni giorno”: il messaggio di Cavit, nel nuovo spot sulle tv nazionali

Un brindisi nello spazio, sulla Luna, o sulla vetta dell’Everest, in situazioni straordinarie, per ricordare, di contro, quanto possa essere speciale la normalità, soprattutto se accompagnata da un calice di buon vino condiviso con in compagnia, cosa consueta prima della pandemia, “proibita” a lungo nei mesi del Covid, e che sta pian piano tornando possibile, in un lento ritorno alla normalità. C’è tutto questo nel messaggio lanciato dal nuovo spot in onda sulle Tv nazionali di Cavit, n. 1 della cooperazione del vino trentino, dedicato ad uno dei suoi prodotti di maggior successo, il Müller Thurgau spumante. “L’eccezionale di ogni giorno” è il claim dello spot, giocato sull’ironia dell’iperbole, che non lascia spazio all’interpretazione. A realizzarlo Oscar Communication con la direzione creativa di Nicola Morello e Roberto Sartorelli, con la produzione di Altamarea Film, con la regia di Gianluca Catania.

