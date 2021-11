Legge di Bilancio: 2 miliardi di euro destinati a sostenere e rilanciare il settore agricolo

Oltre 2 miliardi di euro destinati a sostenere e rilanciare il settore agricolo, valorizzare la competitività delle filiere e favorire gli agricoltori under 40, rinnovato il “Bonus Verde” per i prossimi 3 anni: ecco i numeri della Legge di Bilancio, trasmessa oggi al Senato della Repubblica, comunicati dal Ministero delle Politiche Agricole. Come fortemente voluto dal Ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli, per il settore agroalimentare le misure e le cifre sono ampiamente superiori rispetto al passato.

I provvedimenti più importanti riguardano l’istituzione del Fondo mutualistico nazionale a copertura dei rischi catastrofali per sostenere più efficacemente la gestione del rischio da parte delle aziende agricole, la proroga dell’esenzione Irpef dei redditi dominicali e agrari, il sostegno alla competitività delle filiere, la decontribuzione per gli imprenditori agricoli e coltivatori diretti under 40, il rinnovo del Bonus Verde, a cui si aggiungono interventi per la zootecnia e importanti stanziamenti per proseguire l’attuazione della Strategia Nazionale Forestale.

Nello specifico, sono stati previsti i seguenti stanziamenti:

- 690 milioni di euro fino al 2027 per l’Istituzione di un Fondo mutualistico nazionale a copertura dei rischi catastrofali, una significativa innovazione tra gli strumenti di gestione del rischio in agricoltura;

- 237 milioni di euro a valere sul 2023 per l’esenzione Irpef dei redditi dominicali e agrari relativi ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

- 250 milioni di euro per le assicurazioni agevolate;

- 8,3 milioni per la proroga della decontribuzione degli imprenditori agricoli e gli agricoltori diretti under 40 (54,30 i milioni di euro previsti per il triennio;

- 160 milioni di euro fino al 2023 per il Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura;

- 10 milioni di euro per la dotazione del Fondo per la competitività delle filiere agricole;

- 10 milioni di euro per il rafforzamento della filiera grano-pasta;

- 120 milioni di euro per il sostegno ai Distretti del cibo;

- 74,5 milioni di euro per il sostegno alla zootecnia mediante la conferma anche nel 2022 delle percentuali di compensazioni Iva applicabili alle cessioni di bovini e suini vivi;

- 16 milioni di euro nel biennio per il piano triennale della pesca (8 milioni) e per il fondo di solidarietà nazionale della pesca (8 milioni). Inoltre, a decorrere dal 2022, sono destinati 4 milioni di euro annui per le Capitanerie di Porto per l’esercizio delle attività svolte nella dipendenza funzionale dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali. Rinnovata, inoltre, l’indennità per il fermo pesca ed estesa la Cisoa ai pescatori;

- 80,5 milioni di euro destinati alle attività di Ismea per la concessione di finanziamenti, operazioni di finanza strutturata e concessione di garanzie a fronte di prestiti a favore degli imprenditori agricoli e della pesca, e misure per l’imprenditoria femminile e giovanile;

- 30 milioni di euro per il finanziamento della Strategia forestale nazionale (420 milioni fino al 2032);

- prorogato per i prossimi 3 anni il Bonus Verde che prevede la detrazione ai fini Irpef nella misura del 36% delle spese sostenute per la sistemazione a verde;

- sono stati inoltre stanziati 50 milioni di euro da destinare alle Regioni per coprire gli anticipi a valere sul credito di soccorso.

