Lezione di consumo consapevole sui banchi di scuola: il progetto Enoitalia per gli studenti 

Raccontare il vino ai giovani, fin dai banchi di scuola, per promuovere un consumo basato sulla conoscenza e sulla consapevolezza senza eccessi: è l’obiettivo del progetto “Bere consapevole”, ideato da Enoitalia (gruppo Italian Wine Brands) con l’Ipsar (Istituto professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione) a Bardolino. Attraverso incontri tra professionisti del settore del vino - sommelier, guide enoturistiche, enologi, manager e wine writer - si vuole trasmettere ai ragazzi la cultura del vino, ma anche l’importanza della moderazione. L’iniziativa rientra nelle attività previste dalla certificazione Viva, progetto promosso dal Ministero dell’Ambiente per la sostenibilità in viticoltura, a cui aderisce Enoitalia.

“L’obiettivo - spiega Stefania Vittoni, responsabile relazioni esterne Enoitalia è far conoscere il vino ai giovani da parte di professionisti che lo presentano sotto diversi aspetti: turistico, culturale e come prospettiva lavorativa. Il nostro modo di essere sostenibili è anche quello di dialogare con le giovani generazioni, specie questi ragazzi che con il loro lavoro saranno i futuri ambasciatori del vino, di cui trasmetteranno la cultura e il senso di responsabilità nel consumo e nel servizio”.

All’incontro, che ha visto la partecipazione di oltre 100 studenti delle classi quinte, sono intervenuti, oltre a Stefania Vittoni, anche Michelangelo Cappuccilli, guida turistica e sommelier di Veronissima e Amarone Tours; Roberta Mancini, responsabile marketing Amo 1999 e Starbars; Sissi Baratella, enologa e wine writer, Giuseppe Bertoni, team enologi Italian Wine Brands.

Enoitalia è entrata nel 2021 in Italian Wine Brands, il più grande gruppo vinicolo italiano non cooperativo: il fatturato del 2022 è stato di 430 milioni di euro (di cui l’80% sui mercati internazionali) e la capitalizzazione di Borsa si è moltiplicata rispetto alla quotazione.

Copyright © 2000/2023