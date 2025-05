L’hamburger, simbolo della cucina americana, ha conquistato l’Italia, con la sua versatilità

Simbolo di convivialità e comfort food, l’hamburger, simbolo della cucina americana, ha conquistato anche l’Italia della Dieta Mediterranea, con la sua versatilità: dal classico cheeseburger al doppio bacon, passando per versioni con uovo, avocado o completamente vegetariane, gli italiani dimostrano di avere gusti sempre più raffinati e curiosi. A dirlo in numeri della piattaforma JustEat, in vista del 28 maggio, l’Hamburger Day, una giornata interamente dedicata a uno dei piatti più amati al mondo, ormai diventato un’icona anche sulle tavole italiane. Nel solo 2025, ad oggi sono già stati ordinati 60.000 chili di hamburger, che si sommano ai 173.000 chili del 2024.

“Quando si parla di hamburger - fa notare Just Eat - il cheeseburger è il re indiscusso: è infatti la variante più ordinata dagli italiani, sempre una garanzia di gusto. Al secondo posto, si fa spazio il bacon burger, che conquista chi non può resistere alla combinazione perfetta di carne, formaggio e bacon croccante. Popolare anche la scelta del pollo con il chicken burger, per chi cerca una variante ancora più croccante. Non mancano in classifica anche ingredienti green come l’avocado burger, un mix freschissimo e cremoso che conquista chi ha voglia di sperimentare nuovi ingredienti. Un vero e proprio trionfo di sapori che dimostra come gli italiani, pur amando la tradizione, siano sempre pronti ad assaggiare nuovi abbinamenti e a concedersi ogni tanto un momento di pura golosità”, afferma il servizio in rete di ordinazione e consegna pasti. Gli accompagnamenti sono fondamentali: le patatine fritte sono il must-have - continua Just Eat - seguite dagli anelli di cipolla, perfetti per chi ama un mix croccante e saporito. In pole position si trovano anche le alette di pollo e i nuggets. Ma non mancano anche piatti tutti italiani, come le olive ascolane e i supplì.

“Non si tratta solo di un pranzo veloce e sostanzioso: per molti italiani l’hamburger è la scelta perfetta per la cena, meglio ancora se consumata sul divano, mentre si fa binge-watching della serie del momento. L’analisi di Just Eat conferma che la fascia oraria tra le 19 e le 21 è quella in cui si registra il picco di ordini, soprattutto durante il weekend. E nei mesi più freddi ? Il burger diventa il compagno ideale per un momento di relax, comfort e bontà, come dimostra il fatto che, solo tra gennaio e marzo 2024, ne sono stati ordinati più di 50.000 chili.”, fa notare la piattaforma di consegna del cibo.

Passando in rassegna le città, Just Eat fa notare che se Roma si conferma una città da “hamburger completo”, ricco e saporito, Milano preferisce versioni più essenziali ma sempre gustose, come il classico con formaggio. Torino, invece, mostra una predilezione per il bacon & cheese, mentre Bologna ama alternare tra panini ricchi e più semplici, passando dal maxi con doppio hamburger da 240 grammi al più classico cheeseburger, a seconda dell’umore. Napoli sorprende con abbinamenti più ricchi come cheddar, bacon e patate, dimostrando come l’hamburger sia ormai entrato a pieno titolo nel cuore (e nelle tavole) degli italiani, adattandosi perfettamente alle diverse identità gastronomiche locali.

Secondo il food delivery Deliveroo, sotto il profilo dei consumi è il Sud Italia a guidare la classifica delle città che amano di più gli hamburger con Catanzaro che conquista il primo posto, seguita da Palermo e da Massa. Completano la “Top 10” Lamezia Terme, Caserta, Messina, Imperia, Ancona, L’Aquila e La Spezia.

“A confermare l’amore (e l’appetito) degli italiani per l’hamburger, fa notare Just Eat, c’è anche un ordine da record registrato proprio nel 2025 a Cattolica: ben 270 euro per un totale di 17 hamburger, accompagnati da un ricco assortimento di contorni tra bastoncini di pollo fritti e patate al forno. Una scelta che dimostra quanto l’hamburger sia perfetto non solo per una coccola personale, ma anche per momenti di condivisione all’insegna del gusto”.

“L’Hamburger Day (28 maggio) è l’occasione per celebrare non solo un piatto, ma una passione che unisce. Gli italiani si confermano curiosi, golosi e affezionati al proprio burger del cuore. E se ogni città ha la sua preferenza, una cosa è certa: l’hamburger è ormai molto più di un semplice panino. È un simbolo di gusto, libertà e personalità”, conclude Just Eat.

