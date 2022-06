L’“Icon Award 2022” by “The World’s 50 Best Restaurants” alla nutrizionista keniota Wawira Njiru

Wawira Njiru, nutrizionista keniota fondatrice e direttrice di “Kenya’s Food for Education”, organizzazione no profit che fornisce pasti ai bambini nelle scuole di tutto il Kenya che, ad oggi, ne ha consegnati oltre 7 milioni, sfamando 40.000 studenti al giorno (oltre a più di 2 milioni di pasti distribuiti alle famiglie in isolamento durante la pandemia), contribuendo a migliorare non solo il livello di nutrizione della popolazione ma anche la frequenza scolastica, e dando impulso all’economia locale attraverso il rifornimento di prodotti dagli agricoltori del Paese, insignita dalle Nazioni Unite del titolo di “Persona dell’anno 2021” nel suo Paese e prima vincitrice nel 2018 del “Global Citizen Prize: Cisco Youth Leadership Award”: ecco la vincitrice dell’“Icon Award 2022” di “The World’s 50 Best Restaurants”, che celebra il personaggio più rappresentativo capace di dare al mondo del food un contributo eccezionale, meritevole di un riconoscimento internazionale per aver utilizzato il proprio lavoro come leva per aumentare la consapevolezza e guidare il settore verso un cambiamento positivo, aspettando la cerimonia di premiazione dei migliori ristoranti al mondo che si terrà al mercato Old Billingsgate a Londra il 18 luglio. Il prossimo obiettivo di Wawira Njiru, invece, è quello di fornire pasti a 1 milione di bambini nei prossimi 5 anni.

