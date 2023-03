L’Italia “sbanca” al “Mundus Vini Spring Tasting 2023”, Mezzacorona miglior produttore italiano

Il Casal Duro 2019 Fattoria La Vialla, il Syrah Terre di Giumara 2020 Caruso e Minini, il Montepulciano d’Abruzzo Nativae 2019 Tenuta Ulisse, il Carpino 2017 Cantina Ricchi, il Vin Santo del Chianti Riserva 2016 Fattoria La Vialla, il Brunello di Montalcino Riserva 2013 Leonardo Da Vinci, il Mysterium 2018 Tenuta Montemagno, l’Amarone della Valpolicella Classico Riserva 2015 Scriani, lo Zibibbo Vendemmia Tardiva U. Passimiento di Baglio Gibellina, il Vino Cotto Stravecchio Occhio di Gallo 2011 David Tiberi, il Morellino di Scansano Effemeridi 2018 Le Stadère, il Sagrantino di Montefalco 2018 de La Veneranda: sono ben 12 le Gran Medaglie d’Oro che l’Italia si è aggiudicata al “Mundus Vini Spring Tasting 2023”, uno dei più prestigiosi concorsi internazionali, firmato dall’editore tedesco Meininger Verlag e giunto alla sua edizione n. 32. Dove il Gruppo Mezzacorona, punto di riferimento della cooperazione trentina, invece, è stato insignito del premio come “Miglior Produttore Italiano”, ottenendo il record di 13 medaglie d’oro e 14 medaglie d’argento, e due “best of show”.

Il concorso, chiuso a fine febbraio, ha visto impegnati oltre 240 esperti di varie nazionalità, che hanno degustato e valutato in modo intensivo e naturalmente alla cieca, più di 7.500 vini provenienti da tutto il mondo. Spicca tra le aziende italiane la performance di Mezzacorona, che ha ottenuto in particolare il sigillo come “Best of Show”, la massima onorificenza, per 2 vini: il Pinot Grigio Castel Firmian Trentino Doc Riserva 2021 (miglior vino bianco del Trentino) e il Dalila Feudo Arancio Sicilia Doc 2021 (miglior vino bianco della Sicilia).

La consegna ufficiale dei riconoscimenti sarà di scena a ProWein (dal 19 al 21 marzo, a Düsseldorf).

