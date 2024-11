Lo chef Bruno Barbieri protagonista di un albo speciale del popolare fumetto Diabolik

Un crossover inaspettato: Diabolik e Bruno Barbieri. L’edizione 2024 di Lucca Comics & Games, nei giorni scorsi a Lucca, ha avuto un colpo di scena che ha sorpreso tutti gli appassionati di fumetti e gli amanti della cucina. Diabolik, il “Re del Terrore”, ha incrociato la sua strada con lo chef, recordman di stelle Michelin in carriera, giudice di MasterChef e protagonista del format Sky “4 Hotel” Bruno Barbieri in una storia inedita e fuori dagli schemi. Intitolato “Le Regole dell’Hôtellerie”, l’albo speciale è un progetto firmato dal celebre sceneggiatore Tito Faraci, con i disegni di Giuseppe Camuncoli ed Elia Bonetti, e realizzato grazie alla collaborazione della Scuola Internazionale di Comics e di Grafiche Stella per lo storico editore Astorina.

“Ho conosciuto Bruno Barbieri a Reggio Emilia, un po’ casualmente: abbiamo lo stesso ottico -ha raccontato Camuncoli- e tutto è nato lì. Barbieri mi ha raccontato la sua passione di Diabolik, ed eccoci qua”. Un volume che, a detta dello stesso chef Barbieri, “racconta il mio modo di pormi. I disegni sono perfetti”. In realtà il collegamento tra lo chef e il personaggio di Diabolik nasce, racconta ancora lo chef, “quando ero bambino: avevo solo otto anni e, confesso, rubai un fumetto a mio zio, che aveva un’edicola alla stazione di Bologna, erano i tempi in cui i giornali si vendevano direttamente sul binario con un carrello: lavorava molto di notte, tornava a casa e portava i fumetti. Una sera con mia sorella entrammo nella camera dello zio - cosa vietatissima - e lì, dove conservava i fumetti, trovammo e scoprimmo Diabolik”. Lo chef è stato a “Foodmetti-Artisti delle Tavole”, il festival nel festival di Lucca Comics & Games dedicato alle eccellenze del mondo fumettistico ed enogastronomico, diretto dallo chef Cristiano Tomei (dove l’albo era in vendita esclusiva, ndr), per raccontare al pubblico come è nata la sua passione per Diabolik e com’è stato lavorare a fianco di sceneggiatore e disegnatori per creare questa storia speciale. Dopo la presentazione, Tito Faraci e Giuseppe Camuncoli hanno sfidato i fornelli sotto lo sguardo vigile e, non dubitiamo, pungente, dello chef Bruno Barbieri, preparando per il pubblico in sala un piatto degno del Re del Terrore: gli “spaghetti all’assassina”.

Copyright © 2000/2024