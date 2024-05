Lo Studio Giuri di Firenze, guidato dall’avvocato Marco Giuri, tra “Gli Studi legali dell’anno 2024”

Dalla vigna al mercato, dalla produzione all’accoglienza in cantina, dalla vendita delle bottiglie all’enoturismo, passando per le diverse formule societarie nonché per i passaggi di proprietà e generazionali delle aziende, la legislazione del vino è davvero un labirinto in cui non è semplice orientarsi. E, in Italia, uno dei massimi punti di riferimento in materia, è lo Studio Giuri di Firenze, guidato dall’avvocato Marco Giuri, eletto nella lista de “Gli Studi Legali dell’Anno 2024”, indagine a cura de “Il Sole 24 Ore”, che mira ad individuare le eccellenze del panorama legale italiano secondo le indicazioni di avvocati e clienti. “Felici di condividere questo importante riconoscimento nazionale che ci spinge a continuare la nostra massima dedizione al cliente”, il commento dello Studio Giuri.

Copyright © 2000/2024