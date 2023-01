Lollobrigida: “vedrò il Ministro dell’Agricoltura d’Irlanda e gli regalerò una bottiglia di vino”

A volte, un gesto può valere più di mille parole? Se è vero, lo sapremo dopo che il Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare Francesco Lollobrigida avrà incontrato il Ministro dell’Agricoltura irlandese Charlie McConalogue, il 30 gennaio a Bruxelles, ad Agrifish, il Consiglio Agricoltura e Pesca dei Ministri dei Paesi Ue, illustrandogli, in merito al sistema di etichettatura con gli “healt warnings” adottato dal Governo irlandese, “le nostre ragioni, fiducioso di trovare punti di condivisione e superare le diverse vedute. Lo aiuterò anche regalandogli una bottiglia di vino in modo che possa constatare che non abbiamo alcuna intenzione di danneggiargli la salute”, come ha spiegato, oggi, in Question Time al Senato della Repubblica.

Il Ministro Lollobrigida ha ribadito la posizione italiana contro il sistema di etichettatura contrario al vino e ha sottolineato “la volontà di “ristabilire la verità”, cioè che la salute dipende dalle modalità di consumo e dallo stile di vita. L’abuso di un alimento reca pregiudizio alla salute - ha osservato - ma vale per il vino come per altri alimenti”.

