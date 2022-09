Macfrut 2023: investimenti per 1,5 milioni di euro per conquistare i buyer internazionali

Macfrut, la fiera di filiera per i professionisti dell’ortofrutta, punta forte sul mercato internazionale, con un investimento da 1,5 milioni di euro che sosterrà il progetto cofinanziato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, attraverso Ice-Agenzia, destinato ad attività di promozione della fiera, incoming di buyer e presentazioni internazionali. Di fatto, in vista dell’edizione n. 40, di scena a Rimini dal 3 al 5 maggio 2023, una triplicazione degli investimenti che porterà ad una svolta in tre direzioni: una fiera più grande, ampliata con due nuovi padiglioni; una forte crescita internazionale, con l’obiettivo di arrivare al 30% di operatori esteri e trenta presentazioni internazionali; più ricca nei contenuti con singoli focus coordinati da esperti del settore che ne garantiscono l’alta qualificazione con lo sguardo rivolto ai trend del futuro.

Oltre agli investimenti, Macfrut 2023 porteràanche altro: a partire dal frutto simbolo, che sarà il mirtillo, protagonista in fiera di un evento mondiale. “International Blueberry Days”, tre giorni con i massimi esperti tecnico-scientifici internazionali, nonché i principali global players; un’altra novità è il “Salone internazionale del Vivaismo e dell’innovazione varietale”, punto d’incontro specializzato per vivaisti, breeder, produttori, tecnici e ricercatori in un settore divenuto strategico per lo sviluppo della moderna frutticoltura. Nel Salone verranno organizzate conferenze, seminari tecnici e workshop con approfondimenti e aggiornamenti su tematiche quali certificazione, tutela brevetti, club varietali e nuove tecnologie di breeding e speciali focus dedicati all’innovazione varietale del melo, ciliegio, uva da tavola, kiwi e fragola.

Un nuovo format dedicato alla filiera del pomodoro è “Pianeta Rosso”, momento di incontro degli attori, dalle ditte sementiere ai responsabili della distribuzione moderna. Partendo dall’analisi delle esigenze degli acquirenti finali, emerse da ricerche di mercato e panel test, il progetto si declina in un’esperienza diretta su come tradurre le richieste dei consumatori in progetti di filiera. Torna il “Biosolutions International Event”, dedicato ai prodotti naturali per la difesa, nutrizione e biostimolazione delle piante. Settore dinamico e sempre più strategico prevede diverse attività destinate ad espositori e visitatori. Confermato “AcquaCampus”, in collaborazione con Anbi e Cer, dedicato alle innovazioni e alle tecnologie irrigue: verrà allestito un campo prova per toccare con mano le più avanzate tecnologie per la gestione delle risorse idriche applicate all’orticoltura, corredate di visite tecniche guidate.

Sempre a proposito di innovazione a testimonianza di una agricoltura 4.0, un’area della fiera sarà dedicata alle startup in partnership con Crédit Agricole Italia, un vero e proprio villaggio rivolto agli incubatori vocati all’agricoltura digitale di precisione con le ultime novità del settore. Confermato anche “Spice & Herbs Global Expo”, il salone dedicato al mondo delle spezie, erbe officinali ed aromatiche, settore in grande crescita grazie al sempre maggiore utilizzo di questi prodotti in cucina. Regione partner è la Calabria, con le sue produzioni d’eccellenza, dal bergamotto al cedro, dalle Clementine Igp al Limone di Rocca Imperiale Igp, dalla Cipolla di Tropea Igp alla Patata della Sila Igp, dai kiwi alle fragole.

Il focus internazionale sarà rivolto, infine, al Continente Latinoamericano, con i “Latin American Days”: un intero padiglione sarà dedicato all’America Latina, con la partecipazione di imprese, istituzioni e operatori di livello internazionale con visite tecniche, workshops, show cooking e incontri business to business per consolidare i rapporti tra le piccole e medie imprese italiane e latino americane, dedicato alle filiere agroalimentari.

