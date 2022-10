Mais, riso e bestiame: la siccità mette sotto pressione le forniture delle materie prime agricole

La siccità diffusa di quest'anno, abbattutasi sulle colture più disparate in un contesto di grossa difficoltà dei flussi commerciali, messi in crisi dalla guerra tra Russia e Ucraina, probabilmente metterà sotto pressione le forniture di mais, riso e bestiame, e porterà a un aumento dei prezzi delle materie prime agricole. Inoltre, sebbene finora ampiamente contenuti, i rischi legati al credito stanno aumentando, estendendosi a più settori della filiera agricola. Come se non bastasse, l'aumento del rischio di recessione limita la capacità delle aziende di compensare l'inflazione dei costi diretti di produzione dei prodotti alimentari e agricoli, trasferendo così i costi sui consumatori, che vedono minacciato il loro potere d'acquisto anche nei consumi essenziali e quotidiani. Così, l'inflazione dei prezzi al consumo e la volatilità dei costi diretti di produzione potrebbero diventare rischi di credito più diffusi per le aziende del settore agroalimentare e dei prodotti di consumo, specie se le future siccità si dovessero presentare in forma ancora più grave e in maniera più frequentemente. Ecco gli atout, emersi dal report di S&P Global Ratings, che ha analizzato l’impatto che la siccità potrebbe generare sul settore agricolo globale, influendo sulle forniture e sui prezzi delle materie prime agricole (qui la versione integrale del report)

