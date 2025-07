Mare o montagna, per il 64% degli italiani mangiare bene è una priorità delle vacanze

In vacanza mangiare bene non è solo un piacere, ma una priorità. Lo conferma l’ultima indagine condotta da TheFork, la principale piattaforma by TripAdvisor per la prenotazione online di ristoranti in Italia, secondo cui il 64% degli italiani considera la qualità della cucina un elemento fondamentale per la riuscita della propria vacanza. Per rispondere a questa crescente attenzione verso l’esperienza gastronomica, TheFork ha selezionato i 24 ristoranti da provare nell’estate 2025, distribuiti tra le mete italiane più amate: dalla costa alle montagne, dai borghi storici alle isole. Un viaggio del gusto che attraversa l’intera penisola, celebrando la varietà e la ricchezza della tradizione culinaria italiana. Secondo il sondaggio condotto a maggio 2025 su un campione di quasi 1.000 utenti, oltre il 70% degli italiani ha scelto destinazioni nazionali per le vacanze estive. Tra le regioni più gettonate figurano Trentino-Alto Adige, Sicilia, Puglia, Sardegna, Toscana, Lazio, Campania e Liguria. In particolare, la Sicilia si è distinta come la regione dove, secondo il 20% degli intervistati, si è mangiato meglio durante le vacanze, per TheFork.

L’indagine rivela anche che l’87% degli italiani preferisce ristoranti tipici, orientandosi soprattutto in base alle recensioni online (60%), più che ai trend social o all’estetica del locale. A guidare le scelte sono l’accoglienza, la qualità delle materie prime e la fedeltà alle tradizioni locali. La cena, in particolare, si conferma il momento clou della giornata in vacanza: quasi il 70% degli intervistati la considera l’esperienza più attesa.

I ristoranti selezionati da TheFork da provare assolutamente quest’estate:

Toscana

Zest, Siena

Ristorante Cristallo, Forte dei marmi (Lucca)

Osteria al Borgo, Lucca

Campania

La Zagara, Anacapri (Napoli)

Oltremare, Maiori (Salerno)

Ristorante Gli Ulivi, Palazzo Pascal, Scala (Salerno)

Lazio

Essenza, Viterbo

La Lisca, Civitavecchia (Roma)

Raro, Frascati (Roma)

Liguria

Sabbia - Vino e Cucina, Alassio (Savona)

Ristorante Buranco Agriturismo, Monterosso al Mare (La Spezia)

I Birichini - Trattoria & Pizzeria, Sanremo (Imperia)

Puglia

Vicky’s Food & Drinks, Otranto (Lecce)

Ciboò Pizza & Cucina Urbana, Foggia

Puglianova, Alberobello (Bari)

Sardegna

125 Cala Ginepro, Orosei (Nuoro)

Renato Pedrinelli, Porto Cervo (Sassari)

Ristorante Sibul, Alghero (Sassari)

Sicilia

Il Pipino Rosso, Palermo

Sikulo Restaurant, Catania

SeaView Restaurant, Cefalù (Palermo)

Trentino Alto-Adige

1910 Lounge & Restaurant, Riva Del Garda (Trento)

Pra Valentini, Selva Di Val Gardena (Bolzano)

Ristorante Bouganville, Trento

