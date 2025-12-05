MasterChef 15 al via: torna l’11 dicembre su Sky il cooking show più amato dagli italiani

É per giovedì 11 dicembre il nuovo appuntamento nella cucina più famosa d’Italia, in una sfida all’ultimo piatto che vede protagonisti agguerritissimi aspiranti chef: riparte MasterChef Italia, edizione n.15 (in esclusiva su Sky e in streaming su Now), che vede alla conduzione i tre storici e affiatatissimi giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Il claim della nuova stagione del cooking show è “Non c’è tradizione senza innovazione, e non c’è innovazione senza tradizione”, pronto a celebrare l’audacia e la curiosità verso il futuro della cucina.

In un mondo che è in costante trasformazione, anche la cucina deve saper evolvere tra ingredienti innovativi e tecniche futuristiche, con un ruolo sempre più decisivo ricoperto dall’ecosostenibilità. Ecco perchè una delle novità di MasterChef 15 - come sempre prodotto da Endemol Shine Italy - saranno le Green Mistery Box, variante “sostenibile” della consueta prova, affidate alla chef Chiara Pavan, già protagonista nella scorsa edizione.

Nel promo ufficiale del programma, Barbieri, Cannavacciuolo e Locatelli si ritrovano in una notte invernale illuminata da stelle, in cielo e nei piatti. Guardando le costellazioni, immaginano il futuro della cucina, tra carbonara vegana, zucca Hokkaido e lische fritte: simboli di un modo nuovo di interpretare la tradizione senza perderne l’anima.

