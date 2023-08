Meeting di Rimini: la sicurezza alimentare (e Confagricoltura) protagonista

“L’esistenza umana è un’amicizia inesauribile”: è il tema al centro del Meeting di Rimini 2023, un invito a scoprire o a riscoprire l’amicizia nel suo significato profondo, nella sua forza generativa, nelle sue origini e nelle sue prospettive per l’esistenza di ogni uomo e per la costruzione di una nuova socialità. Un tema intorno al quale, come ogni estate, convergeranno decine di incontri organizzati da Comunione e Liberazione con i protagonisti della politica, della cultura, della scienza e anche dell’agricoltura, su diversi piani, che animeranno la costiera romagnola dal 20 al 25 agosto, quando a chiudere i lavori arriverà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Tra gli appuntamenti da segnare in agenda, spicca “Food security e sostenibilità: cooperare per crescere”, il 24 agosto dove si discuterà di sicurezza alimentare, focalizzando su come si possa realizzare, in Italia e nel mondo, una crescita sostenibile dei sistemi alimentari. Il Secondo Vertice Onu sui Sistemi Alimentari ospitato dall’Italia a luglio ha posto al centro del dibattito internazionale lo stretto collegamento tra cibo e cambiamenti climatici, due elementi imprescindibili per uno sviluppo economico e umano integrale. Esperti di spicco, tra cui Edmondo Cirielli, viceministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, e Massimiliano Giansanti, presidente Confagricoltura, condivideranno prospettive sull’importanza delle innovazioni e delle pratiche sostenibili in agricoltura che stiamo sviluppando in Italia e come possiamo portare a livello globale le capacità ed esperienze della ricchissima filiera agroalimentare italiana. Giangiacomo Pierini, presidente Assobibe, analizzerà l’impegno del settore privato per promuovere pratiche sostenibili nella produzione e distribuzione di bevande; Giovanni Pomella, ad Lactalis, illustrerà le strategie dell’industria lattiero- casearia per affrontare le sfide della sicurezza alimentare e della sostenibilità; Matteo Zoppas, presidente di Ice, condividerà la sua esperienza e visione sulle sfide e le opportunità nell’ambito del commercio estero e della promozione delle eccellenze italiane a livello internazionale.

Altro incontro di grande interesse è “Emergenza climatica e transizione ecologica” (23 agosto), un dialogo che metterà di fronte Gaël Giraud, economista, gesuita, docente alla Georgetown University di Washington, e Carlin Petrini, fondatore Slow Food e Terra Madre, coautori di “Il gusto di cambiare. La transizione ecologica come via per la felicità”, sul tema, fondamentale, dei cambiamenti climatici che si stanno verificando negli ultimi decenni, che hanno impatti disastrosi sulla vita quotidiana di milioni di persone. Il tema di un ripensamento del rapporto tra uomo e natura richiede anche una riflessione sul modello di sviluppo, e quindi sulle scelte strategiche da attuare, ma anche su ciò che intendiamo, effettivamente, quando parliamo di transizione ecologica.

Sempre in linea con una crescita rispettosa dell’ambiente che ci circonda, si preannuncia interessante l’incontro “Ogni goccia è preziosa: la sfida della blue economy” (24 agosto), uno dei principali campi di sfida per il nostro pianeta, perché il sistema politico economico sociale globale non può tralasciare di occuparsi dell’acqua, il bene più prezioso per la vita del pianeta, che ricopre due terzi del globo. Da qui l’importanza che un sistema costruito sull’economia circolare difenda questa risorsa e la valorizzi per il benessere e lo sviluppo sostenibile. Un tema quindi non solo di grande attualità, ma anche urgente, per cui occorre occuparsene concretamente a livello di sistemi economico, culturale e sociale. L’acqua deve essere uno degli elementi al centro dello sviluppo, in particolare se pensiamo all’Italia, alla sua collocazione geografica ma soprattutto alla sua vocazione.

Ci sarà anche Stefano Berni, dg Consorzio di Tutela del Grana Padano, tra i protagonisti dell’incontro “Il gusto del quotidiano. Lavoro e compimento di sé, da San Benedetto ad oggi” (21 agosto), dove proverà a rispondere alle domande che attraversano tutto il percorso della mostra “Il gusto del quotidiano”, curata da Roberto Ravaioli, un viaggio immersivo e coinvolgente che rilegge la crisi odierna a partire da un’altra grande crisi, quella conseguente alla caduta dell’impero romano d’occidente: è possibile vivere il lavoro all’altezza dei propri desideri? Da cosa può ripartire la creatività e la positività dell’uomo nell’affrontare la realtà, in un contesto di incertezza generalizzata? Il rapporto tra uomo e natura, infine, sarà al centro anche de “La sfida di una vita più naturale” (22 agosto), che presenterà esperienze diverse che si confrontano fuori dagli schemi con la questione centrale dei nostri tempi, partendo dalla consapevolezza che di fronte ai problemi più grandi occorre un punto di vista integrale, come lo sguardo di San Francesco sul creato, che ha ispirato l’enciclica di Papa Francesco, che può forse indicare la radice della vera relazione tra uomo e natura.

Focus - Meeting di Rimini: le attività by Confagricoltura

La Confagricoltura (padiglione A3, stand 003) prevede un ricco programma di iniziative nel Meeting di Rimini, oltre agli incontri tra le delegazioni della rete territoriale. Il presidente Massimiliano Giansanti sarà a Rimini il 24 e 25 agosto. Domenica 20 agosto (ore 16), con “Le donne per l’innovazione in agricoltura”, con il racconto delle imprenditrici dell’Emilia-Romagna. Lunedì 21 agosto (ore 16) sarà lanciato il sondaggio, organizzato da Confagricoltura, con l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza: “Un’agricoltura sostenibile: quanto ne sai? News e fake news”, dedicato in particolare ai giovani e alle loro conoscenze del settore primario. Martedì 22 agosto (ore 11) si prosegue con “Sfatiamo i falsi miti dell’agricoltura”, un approfondimento sulla percezione dell’agricoltura nell’opinione pubblica e sui fattori che diffondono un’immagine errata del comparto; nel pomeriggio (ore 16), “Il filo verde del territorio”, dialogo sulla valorizzazione del patrimonio rurale con il presidente Fee Italia (promotore delle “Spighe Verdi”) Claudio Mazza; il presidente de “I borghi più belli d’Italia”, Fiorello Primi, e il presidente Agriturist, Augusto Congionti. Mercoledì 23 agosto (ore 11) si parlerà di “Come affrontare i cambiamenti climatici: difesa attiva e passiva nelle imprese agricole”, con un focus sull’Emilia-Romagna; nel pomeriggio (ore 15,30) sarà la volta della Fai (Federazione Apicoltori Italiani), con il presidente Raffaele Cirone, che far il punto sullo stato dell’arte del comparto nel talk “L’inestimabile valore delle api”; a seguire (ore 16,30), Confagricoltura dedica uno spazio all’Europa e all’impegno dell’Organizzazione per la ricerca e l’innovazione. Poi giovedì 24 agosto, con i "Progetti europei: più sostenibilità dal campo alla tavola”, dedicato ai programmi Ue relativi all’alimentazione ed ai quali partecipa Confagricoltura.

