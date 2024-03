Meghan Markle ci riprova: la duchessa del Sussex lancia un nuovo brand di cucina & lifestyle 

Dopo anni in cui si è parlato di lei solo per le vicissitudini legate alla famiglia reale inglese, in seguito al suo allontanamento con il marito, il principe Harry, Meghan Markle è pronta a rilanciare la propria immagine: e lo fa con un nuovo brand di cucina & lifestyle. Si chiama “American Riviera Orchard” e, se per ora è solo un account Instagram (che conta già oltre 500.000 followers, curiosi di sapere cosa bolle in pentola), potrebbe ben presto diventare un vasto progetto a 360 gradi, tra libri di cucina, biancheria per la casa, stoviglie, gelatine e marmellate. L’iniziativa della Markle, lanciata dalla sua nuova casa di Montecito, in California, arriva sei anni dopo il precedente sito “The Tig”, blog di moda e stile che prendeva il nome dal Tignanello, il vino preferito dell’attrice. Un tentativo di tornare sotto la luce dei riflettori neanche troppo velatamente ispirato a Gwyneth Paltrow (che ha lasciato il cinema per dedicarsi a tempo pieno all’ormai celebre marchio “Goop”) e a Martha Stewart, regina americana del lifestyle.

Stando ai rumors, Meghan Markle starebbe lavorando già da tempo al lancio di questo nuovo progetto: a marzo dello scorso anno, il New York Post aveva citato un documento depositato presso l’Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti, secondo cui il suo marchio includeva articoli e interviste su “cibo, cucina, ricette, viaggi, relazioni, moda, stile, interior design, stile di vita, arte, cultura, design, vita consapevole, salute e benessere”. Invece una domanda di marchio più recente per “American Riviera Orchard”, depositata all’inizio di febbraio, richiede l’approvazione per vendere libri di cucina, stoviglie, tessuti, oltre ad una selezione di gelatine, marmellate e creme spalmabili. Ad oggi le informazioni sono ancora pochissime: su Instagram solo il logo (un’elegante scritta in calligrafia oro su sfondo neutro) ed una storia di 15 secondi, pubblicata nei giorni scorsi, in cui si vede Meghan che cucina e dispone rose e ortensie nella cucina della sua villa di Montecito, con un raffinato abito nero di Carolina Herrera. Il nome del brand si ispira in ogni caso a Montecito e a Santa Barbara (chiamata anche la “Riviera americana”), la città californiana dove la coppia vive con i figli, il principe Archie di 4 anni e la principessa Lilibet di 2 anni.

